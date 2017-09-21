谁说移民只喜欢大城市？一安省移民服务中心称许多新移民愿意去该省的“大西北”

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来到加拿大的各国移民都喜欢在多伦多、温哥华等大城市定居。但是如果在大城市找不到合适的工作，有些人也是愿意考虑小城市和乡村地区的。

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安大略省南部皮尔地区的新移民服务中心有一个“农村就业项目”。据该项目负责人奥利弗.普莱斯（Oliver Pryce）介绍，他手里有一个相当可观的移民求职资料库。这些在该项目登记的移民为了从事本专业工作、提高自己和家人的生活质量，愿意离开大城市去偏远地区工作。

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普莱斯最近前往安省北部城市桑德贝，和安省西北市政协会的成员会面，目的是在当地和新移民求职者之间牵线搭桥。

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（RCI with CBC）

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