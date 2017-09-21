加拿大隐私保护专员：需要更大权力和更加现代化的手段

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加拿大隐私保护专员丹尼尔.泰里安（Daniel Therrien）在他向议会提交的年度报告中说，保护个人隐私的手段急需现代化，以跟上高科技的迅速发展，避免加拿大人对数字经济失去信任。

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泰里安说 ，他作为隐私保护专员进行调查的权力有限。对侵犯个人隐私的机构，他只能提建议，而这些机构可以选择无视他的建议。加拿大公民在和那些收集个人信息的企业打交道时感到无力。

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他要求加拿大政府修改个人信息保护法，并希望获得对违规机构实施经济处罚的权力。在等待政府修改法律期间，他的办公室将开始在其职权范围内修改有关规定，例如关于个人同意公司收集自己信息的条款，以及公司对这些条款的利用。

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他还呼吁省级政府重视这个问题，加强少年儿童的隐私保护意识。

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（RCI avec Radio-Canada）

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