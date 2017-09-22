加拿大的大学生负债压力山大，人均欠债两万六

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瑞尔森大学 （ Ryerson Universityi）位于多伦多市，多伦多是加拿大最贵的城市之一， 所以，缺钱、债务，也 是让许多学生头疼的问题。

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阿德南·萨菲（Adnan Saffie）是瑞尔森大三的学生，正在学习市场学，他说，学生贷款对自己是一个很大的压力。

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Adnan Saffie © Jacqueline Hansen/CBC

很多大学生都和萨菲一样，都为上学贷了款，根据加拿大统计局的统计，加拿大大约一半的大学生在毕业后或者欠有政府的学生贷款，或者欠有家人、银行的贷款。

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数据显示，加拿大的学院（大专）毕业生，人均欠债14,900加元，本科和硕士毕业生，人均欠债26,000加元，博士毕业生人均欠债41,100加元。

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乔迪·莱特科维兹（Jodi Letkiewicz）是多伦多约克大学的助理教授，曾经对年轻人的财务，包括债务进行了广泛研究，她表示，学生们有压力，完全能理解。

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她说，财务上的压力甚至导致有的学生辍学，但这是最糟糕的选择，因为没有获得学位，也就不会有能力来偿还债务。

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日常开支

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马里尼·柯西费穆（Malini Khotsiphom ）和特泥沙·约瑟夫 （Tennesha Joseph）是瑞尔森大学的一年级学生，为了省钱，虽然上了大学，她们仍然住在父母家里，但乘公交从父母家到学校，去需要一个小时，回来又要一个小时。

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柯西费穆说，路上太浪费时间了，想在大学附近租房子住，但租金和其他费用似乎太多。

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约瑟夫说，这个学期光书就花了200加元，而且每天在大学吃饭也是一笔开支，经济上很紧张。

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柯西费穆和约瑟夫一直在课余从事兼职工作来支付日常开支。

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制定预算

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沙农·李·西蒙斯（Shannon Lee Simmons）是一位个人财务专家和财务策划师，她表示，有些学生觉得债太多了，结果不制定预算，债务越积越多。

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西蒙斯说，当一个人感到没有希望时，就容易放弃。

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为了避免这些最坏的情况，西蒙斯建议学生每年建立一个切实的财务计划，包括自己每月可用资金的上限，防止超支。

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汉娜·伊萨科 （Hanna Isakow ）是瑞尔森大学哲学系二年级的学生，毕业后准备去继续学法律。

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Hanna Isakow © Jacqueline Hansen/CBC

她说，第一次做了一个预算，真是让自己眼界大开。

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伊萨科说， 有了预算，脑子里就有了这个意识，现在，每当要买东西时，就会问问自己，我到底是否真的需要这个东西？

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缺乏基本金融知识

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乔迪·莱特科维兹在自己的研究中发现， 许多学生缺少最基本的财务规划知识。

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她说，学生们很年轻，还没有真正理解自己承担的财务责任，也不具备规划财务的技能。

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她表示，金融知识是知识，而且是真正的知识，掌握金融知识能给人增加能力和信心。

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持之以恒

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个人理财专家沙农·李·西蒙斯（Simmons）告诫说，学生们需要制定预算，但要是一个切实可行的预算，如果预算不切实际，难以做到，那么容易导致放弃。

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约克大学助理教授乔迪·莱特科维兹则建议说，如果上大学要贷款，学生们就应该选择那些出来好找工作的专业，这样才能保证毕业后能够偿还贷款。

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乔迪·莱特科维兹说，我们应该把高等教育视为一种投资，这意味着你对投入的成本和未来的收益要有明确的目标。

（RCI with Jacqueline Hansen /CBC）

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