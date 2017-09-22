不少消费者在车行维修汽车害怕被骗

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车行黑幕：让消费者做不需要的维修

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 22 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大差不多是家家户户都有汽车，汽车的维修保养是加拿大人避免不了的事情、而且是很费钱的事情。

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被坑的感觉

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许多加拿大消费者怀疑车行在想方设法在汽车维修保养方面赚黑心钱，加拿大广播公司记者的调查证实了他们的怀疑。

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据加拿大广播公司记者帕特森和韦斯利Katie Pedersen, Andreas Wesley的报道，加拿大广播公司英语电视台的消费者维权节目市场天地Marketplace节目组记者的调查显示，汽车车行常用的手法是要车主们提前做保养项目和做不必要的维修换件。

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多伦多居民 Jessica Celsie 和她的本田车
多伦多居民 Jessica Celsie 和她的本田车 © Jessica Celsie

市场天地节目组的调查人员开着事前已经由独立汽车技师做过机械检查的汽车、携带掩藏起来的录像机访问了4个车行，其中的两个车行的维修服务顾问没有推销不必要的维修服务，但另外两个车行的维修服务顾问建议给本来没有问题的汽车做根本不需要的昂贵修理服务，其中一个车行对本来应该做的厂商召回服务（替换会致人死命的问题气囊）连提都没有提。

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杰西卡与本田车行

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多伦多居民杰西卡.赛尔西Jessica Celsie对本田车行对她的本田Civic汽车的维修保养服务很不满意，把她的郁闷经历写信告诉了加拿大广播公司，并自愿参加CBC市场天地节目组的调查行动。

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杰西卡无奈的说，当你的汽车需要维修保养时，你真不知道谁是可以信任的。

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杰西卡把她2008年出厂的本田Civic汽车拿到Parkway Honda车行进行预防性保养。在她把汽车交给车行后不久，车行的维修服务助理经理打电话告诉她，其本田Civic汽车的后轮刹车鼓生锈变形、导致行车时会出现震颤问题，更换后轮刹车鼓的配件和人工费是621加元，此外还需要进行刹车系统的清洗，价格是121加元。

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但在这之前仅仅一个小时，CBC市场天地节目组刚刚请多伦多的汽车维修和安全技术专家威顿Mark Whinton对这辆本田Civic汽车进行了全面的检查，威顿说这辆汽车的后刹车鼓至少还可以使用半年到一年的时间不用更换。

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另一位汽车机械技师应市场天地节目组的要求对杰西卡的本田Civic汽车进行了检查后说，后刹车鼓用不着更换，如果需要维修保养的话，做一下打磨清理就可以了，花费不会超过1百加元。

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这个本田车行如此积极的向杰西卡推销不需要的昂贵维修服务，却既没有告诉她本田汽车制造厂对她的汽车发出的替换问题安全气囊的召回维修服务，也没有给她的汽车更换有问题的安全气囊。杰西卡在连续三次追问该维修服务助理经理她的汽车到底有没有厂商召回的安全隐患问题后，这位维修服务助理经理才承认其Civic的确有安全气囊问题。

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这样有问题的安全气囊已经造成至少14人死亡和180人受伤。

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在6个车行做过维修服务顾问的Lucas Leung
在6个车行做过维修服务顾问的Lucas Leung © Lucas Leung

吉普车行

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加拿大广播公司市场天地节目组一位调查记者开着一辆2013年出厂的Jeep Wrangler 汽车到多伦多 Chrysler Jeep Dodge Ram车行进行维修保养。车行的一位维修服务顾问指着车行维修保养小册子说，发动机的火花塞应该每4万5千公里或者每27个月进行更换。但根据Jeep Wrangler 汽车的车主手册，发动机火花塞只需要在开了16万公里或开了10年后才需要更换。

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曾经在6个车行做过维修服务顾问的Lucas Leung道出了车行维修服务黑幕后面的秘密。许多车行的维修服务顾问之所以这么积极的推销不需要而且很昂贵的服务，是因为他们的工资与推销出多少维修服务是直接挂钩的，是提成关系。

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工资来自提成

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Lucas Leung对车主的建议是，一定要看每辆汽车都有的车主手册，了解汽车制造厂商在手册中标明的维修时间表，这样可以避免许多不必要的维修换件。

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加拿大广播公司英语电视台市场天地节目组的有关报道在星期五晚上加东时间8点播出。

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