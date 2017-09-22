英国伦敦对Uber说NO

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据汤森路透社报道，伦敦市政府星期五宣布，从9月底开始停止Uber公司在伦敦市提供出租车服务的资格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伦敦市政府在其声明中说，之所以不再给Uber公司在伦敦市经营出租车业务的许可证，是因为Uber的表现证明该公司没有在乘客安全方面显示出负责任的态度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Uber公司表示会就伦敦市政府的上述决定提出上诉；在上诉期间Uber公司可以在10月份继续在伦敦市提供出租服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的一些市政府也拒绝准许Uber公司在自己的城市提供出租车服务，还有一些城市在考虑吊销Uber公司已经获得的提供出租车服务的许可证；英国伦敦市政府的上述决定会给加拿大的这些城市提供参考。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada