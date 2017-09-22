为啥特鲁多在UN大讲土著人问题

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加拿大联邦政府总理特鲁多在联合国大会的讲话几乎没有触及世界的热点问题，而是大讲特讲加拿大国内的土著人问题，对加拿大建国以来发生的不公平对待土著人的问题表示道歉、承诺将采取切实有效的措施改善土著人的生活条件和社会地位。

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据加拿大广播公司记者Chris Hall报道，特鲁多这次在联合国大会上拿加拿大的“家丑”做文章，不是为了逃避世界的热点棘手问题，而是为了以退为进显示加拿大是个敢于正视和改正自己错误的国家、是个开放和进步的国家，为争取加拿大在2021年获得安理会非常任理事国的席位做好文章。

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Ryerson 大学土著人研究项目负责人Pam Palmater © Pam Palmater

不过，对于加拿大Ryerson 大学土著人研究项目负责人Pam Palmater 来说，特鲁多在联大的讲话不值得赞扬，因为他只承认过去的政府在土著人问题上犯的错误，而对他的政府在解决土著人贫困、缺医少药、生活条件极差的问题方面说的多做的少的问题却视而不见。

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Pam Palmater认为，解决加拿大土著人问题最大的困难是联邦政府拒绝提供足够的资金，包括目前的特鲁多政府。

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