加拿大8月份通胀率 1.4％

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加拿大 8月份的通货膨胀率为1.4%，比7月份的 1.2% 略有上升。

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加拿大统计局说，这主要是由于交通费用总体上涨了2.8%，过去一年来，加拿大的汽油价格上涨了8.6%

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在今年6月降到两年低点 – 1% 之后，通胀率在逐渐上升，有经济学家预计这一趋势将继续下去。

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TD Bank的经济学家 Fotios Raptis 说，在哈维飓风之后汽油价格飙升，而艾尔玛飓风则对佛罗里达州的农业带来了影响，预计今年晚些时候，新鲜食品和蔬菜的价格也可能上涨。

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但他同时表示，加元的强劲将会在某种程度减轻物价上涨的压力。

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通货膨胀率是加拿大央行确定基准利率的主要因素之一。

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（RCI with CBC）

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