加拿大 4 岁男孩在车里被热死，保姆受刑事指控

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星期四 （9月21日）下午，在多伦多西郊有一名4岁男孩在汽车里被热死，警方已经对该男孩的保姆提出刑事指控。

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加拿大广播公司报道说，星期四下午 2:30 左右，有人在停在一栋公寓楼外面的汽车里发现了这名男孩，砸碎车窗玻璃后把他救出，并立即送往医院抢救，但该男孩在医院死亡。

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周四的气温为 26 摄氏度，加入潮湿指数，相当于31 摄氏度，有报道说该男孩被留在汽车里长达4 小时。

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© Francis Ferland/Radio-Canada

星期五，多伦多警方向加拿大广播公司证实，已经对该男孩的保姆、50岁的 Zeljna Kosovac 提出过失罪指控。

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星期五上午10点，Zeljna Kosovac 将在多伦多出庭。

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惨剧发生后，周围居民纷纷在公寓楼前发现男孩的地方送上玩具和鲜花，以示悼念。

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（RCI with CBC）

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