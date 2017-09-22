为留在加拿大牺牲健康：一些外国留学生因害怕被遣返而不敢寻求心理帮助

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现在一说到留学生，许多人想到的就是爱飙车的富二代。但实际上，大部分来加拿大求学的外国年轻人又上学又打工，相当辛苦。有些人甚至因为劳累、孤独和经济压力等原因出现了心理问题，却因为害怕影响自己留在加拿大而不敢寻求帮助。

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CBC记者Melanie Green采访到的一名委内瑞拉留学生就属于这种情况。这个名叫阿道尔夫.鲁伊斯（Adolfo Ruiz）的21岁青年在紧张的课程之外还兼职，住处的条件又不好。几个月后，他出现了严重的抑郁症状，会控制不住地痛哭，无法与人交谈。

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鲁伊斯希望毕业后能在加拿大工作和定居，因此很怕自己生病的事被学校和移民部知道。他认为，如果他想在毕业后申请工作签证或永久居留权的话，移民部会仔细审查他的健康状况，而心理问题会让他丢分。

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在学校方面，拥有学习许可的外国人必须正常上课。如果旷课太多或成绩差的话，可以被视为违反关于学习许可的规定。校方如果向移民部或加拿大边境服务署报告，学生可能被遣返。

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一个移民难民健康权益团体的负责人告诉记者，鲁伊斯的担忧不是空穴来风，确实有外国留学生因为学校“告发”而被遣返的。

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温哥华移民律师陶维说，学校实际上有相当大的自主权，可以批准有心理问题的留学生休病假，也可以把他们交给移民部处理。

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他也指出，确实有许多外国留学生的处境和像鲁伊斯一样，经济拮据，孤独，承受着巨大的压力。

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（RCI with CBC）

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