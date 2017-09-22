安大略省把一种艾滋病预防药物纳入医保

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安大略省卫生部自9月28日起把一种预防艾滋病的非处方药纳入医保范围。这种药物过去作为处方药生产时名为Truvada，当时服用一个月需1000加元左右。现在作为非专利药物，服用者每月仍需花450元左右。

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Truvada过去被用于治疗艾滋病，2016年获加拿大卫生部批准，被用于艾滋病高危人群的“暴露前预防”。多伦多的传染病医生伊萨克.伯格奇（Isaac Bogoch）说，艾滋病暴露前预防药物是预防艾滋病毒感染的有效手段，纳入医保后将更加普及，有需要的人可以从社区诊所，家庭医疗诊所和性病诊所获取。

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这种药对其他性病没有预防作用。它的副作用包括恶心，呕吐，腹泻，肾功能受损。目前在魁北克省已经可以报销这种药物。BC省正在讨论中。

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（RCI with CBC）

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