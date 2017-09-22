加拿大拆弹专家今年秋季将前往伊拉克

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加拿大国防部星期四（9月21日）宣布将派出十几名军事工程师前往伊拉克，向当地安全部队提供探测和排除路边炸弹的培训。他们将在今秋晚些时候启程。加拿大政府今年六月底把伊拉克行动延长了两年。

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CBC记者Murray Brewster报道说，目前北约和美国领导的联军都在伊拉克有拆弹培训项目。加拿大国防部没有具体说明加拿大专家将加入哪一边，但是证实说，加拿大特种部队教官将协助正在向哈维加推进的伊拉克军队，同时也有一些加拿大军事顾问留在摩苏尔。

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哈维加是伊拉克境内最后几个“伊斯兰国”据点之一，已经被包围了一年多。目前大战在即，城内还有85000多名平民。

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有大约两百名加拿大特种部队军人在参加伊拉克行动。此外加拿大还派出了战地医院人员，运输机，侦察机和空中加油机。

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（RCI with CBC）

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