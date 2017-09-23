在那遥远的地方，有位亚裔小哥不小心“被开业”当了兽医

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克里斯多夫.林（Christopher Lam）今年夏天刚刚辞去了在安省兽医学院的工作。他在八月中旬从安省圭尔夫去到西北特区的伊努维克，只是因为他的女朋友在那里找到一份工作。他当时似乎已经决定转行，更没有想过在那里开业。但是当地居民马上就替他想到了。

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他在接受CBC记者Mackenzie Scott采访的时候说，他到达这个三千多人口的北方小城的第二天，“城里来了个兽医”的消息就不胫而走。他还没弄清楚是怎么回事，第一个“患者”就上门了。

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他大概算了一下，自那以后的一个月里，他给二、三十只动物看过病。就这样，他身不由己地开了业。

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伊努维克人也是没办法。城里已经五年没有兽医了。巡回兽医每年来几次，如果有猫狗生了急病，它们的主人就只能用电话或电邮跟远在八百公里外的兽医讨主意。

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但有时候光有主意是不够的。比如说，不久前刚做了绝育手术的小狗贝拉，把自己还没愈合的伤口扯开了。它的主人加格纳夫妇说，要不是有克里斯（克里斯多夫的昵称）在这里，它可能就保不住小命了。

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道森城的兽医约翰 .奥弗瑞尔（John Overell，就是他时常要隔着八百公里的距离给宠物看病）对林的到来也非常欣慰。他说，对着网上传过来的照片做诊断怎么也比不上面对面地检查。

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他每次来巡诊都要留下一些药和医疗用品，但毕竟只敢留最简单常用的。现在有林在，他就可以放心大胆地留下更多的、只有兽医会用的药品和材料了。

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当地动物保护组织的负责人安吉拉.麦金尼斯（Angela McInnes）说，伊努维克城里至少有一千只动物，林的到来帮了大忙。虽然年检，打防疫针和绝育手术这些事仍然由巡诊兽医负责，但是那些受伤的和生病的动物就要靠林了。照她的估算，林每个月至少能救三条命。

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虽然是“被开业”，但林还是全身心投入了工作。他每周七天、每天二十四小时，一有人打电话就骑着自行车去出诊，或者开着一辆借来的车去。他说，在偏远的北方当兽医是一种独一无二的体验。因为缺少物资，你随时随地需要动脑筋想办法来解决问题。这使他很有成就感。

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他现在还不能肯定会在这里干多久，至少到明年夏天吧。

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（RCI with CBC,Mackenzie Scott）

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