金色落叶松观赏季节到，班夫公园游客排长队

秋季来临,洛矶山脉的落叶松在接下来的几个星期里将会变成亮亮的金黄色,成千上万的游客正在涌往班夫国家公园的莫兰湖 (Moraine Lake),以观赏这一美景。

加拿大广播公司报道说,今年是加拿大150岁生日,国家公园免费,加上要看落叶松的人,结果在班夫公园许多地方需要排长队。

在上个周末,游客们需要排队两个小时才能登上去莫兰湖的 “班车”。

负责路易斯湖、Yoho 和 Kootenay 的游客体验经理理查德·杜普伊斯(Richard Dupuis)表示,一些最受欢迎的地方,早就被游客们给 “淹没” 了。

他说,这段时间来,几乎每天我们的“班车”都要接送1,200到1,300 人。

加拿大公园表示计划

Richard Dupuis

杜普伊斯说,由于在莫兰湖附近的停车位有限,加上加拿大公园限制游客们在路边停车,为了游客的安全,满足游客需求,公园通过“班车”来协助公园内的交通。

从九月开始,班夫公园每天都从路易斯湖发出班车,周一到周五班车的数量已经从每天 7 次增加到10 次,周末则每天有12 次往返班车。

杜普伊斯表示,现在正是加拿大庆祝150岁的时候,入园免费, 吸引了大量游客,要赶在特定的季节看特定的景色,人们应该提前进行计划。

他说,我强烈建议大家要早点到公园,早点来人少,不会为排队耗神,会使你的心情、体验有很大的不同。

加拿大广播公司报道说,这一从路易斯湖(Lake Louise)出发到莫兰湖(Moraine Lake )的大巴,运行时间是每天上午 8 点从路易斯湖发车,大约 15-20分钟抵达莫兰湖,最后一班从莫林湖返回路易斯湖的大巴,离开的时间是下午17:40。

© Chris Franklin/CBC

哪里可以看到落叶松?

杜普伊斯表示,如果你不想排长队等班车,或为寻找停车位发愁,除了莫兰湖,还有其他的一些地方可以看金色落叶松,泰勒湖(Taylor Lake), 阿格尼斯湖(Lake Agnes),Healy Pass 和 Boulder Pass 都是看到金色落叶松的好地方。

但理查德·杜普伊斯说,落叶松树通常生长在海报比较高的地方,这就是为什么地处半山腰的莫兰湖是一个非常受欢迎的景点。

加拿大公园设有一个列表 a list of all the trails where you can see the golden larch trees,您可以查到观看金色落叶松的地点。

(RCI with CBC)

