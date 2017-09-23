金色落叶松观赏季节到，班夫公园游客排长队

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秋季来临，洛矶山脉的落叶松在接下来的几个星期里将会变成亮亮的金黄色，成千上万的游客正在涌往班夫国家公园的莫兰湖 （Moraine Lake），以观赏这一美景。

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加拿大广播公司报道说，今年是加拿大150岁生日，国家公园免费，加上要看落叶松的人，结果在班夫公园许多地方需要排长队。

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在上个周末，游客们需要排队两个小时才能登上去莫兰湖的 “班车”。

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负责路易斯湖、Yoho 和 Kootenay 的游客体验经理理查德·杜普伊斯（Richard Dupuis）表示，一些最受欢迎的地方，早就被游客们给 “淹没” 了。

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他说，这段时间来，几乎每天我们的“班车”都要接送1,200到1,300 人。

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加拿大公园表示计划

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Richard Dupuis

杜普伊斯说，由于在莫兰湖附近的停车位有限，加上加拿大公园限制游客们在路边停车，为了游客的安全，满足游客需求，公园通过“班车”来协助公园内的交通。

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从九月开始，班夫公园每天都从路易斯湖发出班车，周一到周五班车的数量已经从每天 7 次增加到10 次，周末则每天有12 次往返班车。

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杜普伊斯表示，现在正是加拿大庆祝150岁的时候，入园免费， 吸引了大量游客，要赶在特定的季节看特定的景色，人们应该提前进行计划。

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他说，我强烈建议大家要早点到公园，早点来人少，不会为排队耗神，会使你的心情、体验有很大的不同。

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加拿大广播公司报道说，这一从路易斯湖（Lake Louise）出发到莫兰湖（Moraine Lake ）的大巴，运行时间是每天上午 8 点从路易斯湖发车，大约 15-20分钟抵达莫兰湖，最后一班从莫林湖返回路易斯湖的大巴，离开的时间是下午17:40。

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© Chris Franklin/CBC

哪里可以看到落叶松？

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杜普伊斯表示，如果你不想排长队等班车，或为寻找停车位发愁，除了莫兰湖，还有其他的一些地方可以看金色落叶松，泰勒湖（Taylor Lake）, 阿格尼斯湖（Lake Agnes），Healy Pass 和 Boulder Pass 都是看到金色落叶松的好地方。

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但理查德·杜普伊斯说，落叶松树通常生长在海报比较高的地方，这就是为什么地处半山腰的莫兰湖是一个非常受欢迎的景点。

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加拿大公园设有一个列表 a list of all the trails where you can see the golden larch trees，您可以查到观看金色落叶松的地点。

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（RCI with CBC）

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