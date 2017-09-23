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苹果手机IphoneX/ iOS 11推“增强现实”-AR功能，媒体准备好了吗？

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 23 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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这几天各大媒体科技频道最热闹的话题应该就是苹果新手机IphoneX了。虽然距离IphoneX拥有可观的用户还需要一点时间，但这部被称为带来真正苹果新时代开端的手机最终将“增强现实AR功能”和“人工智能-AI”推进到了普及的开端。

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那么对于媒体而言，AR的世界将意味着什么呢？

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AR-增强现实，是指将虚拟的世界叠加到现实世界上，创造出亦幻亦真的应用体验。AR被认为是人们进入VR-虚拟现实时代的一个过渡。

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Un Pokémon
Un Pokémon © CBC

AR应用已经不少

实际上，AR的应用在市场上已经有一些，有些应用还在App市场里引起了广泛的兴趣。

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最有名的就是大家一起来抓精灵的“Pokémon GO”，这款通过摄像头将现实景观和虚拟小精灵结合的游戏在2017年7月推出之后，成为了热遍大街小巷的全民游戏。

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AR的另一个应用场景就是教育领域，在教育类App中常见的通过扫二维码来获得虚拟人物出现在纸质媒介上的效果也是AR。

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IphoneX推AR显示普及在即

但这一次不同的是，拥有平台，也就是拥有APP控制权的苹果站到了台前借IphoneX发布为AR摇旗呐喊。

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这证明苹果公司在深思熟虑和市场调查之后认定AR会是下一个爆发的现象级事件。得到了苹果IphoneX的背书和AR开发包ARkit的支持，AR才算真正进入了快车道。

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AR日常应用是基础

以前的AR产品主要集中在游戏和教育这一类相对和人们日常生活有距离的场景中。而AR真正的普及需要将AR应用深入到日常生活场景中。

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在IphoneX发布之日，我们已经看到了例如“虚拟脸谱叠加”，“AR天气”等一系列的AR日常应用实例。

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据一些已经着手利用ARkit开发的人透露，ARkit已经将开发过程简化到“Drag and Drop”，这也为大量AR应用进入Apple Store铺平了道路。

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媒体界如何借力AR

一般来说，媒体界在应用新技术上是比较滞后的，但在最近几年我们可以看到媒体界在应用新技术上明显在加速。

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IphoneX/ iOS 11发布会之后不久，流行科技媒体QUARTZ就迅速进行了一次尝试。在更新其iOS应用程序后，在报道土星探测卡西尼航天器失踪的报道中，QUARTZ加入了3D模型，用户可以在实际场景中查看卡西尼航天器。

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Quartz’s Bot工作室负责人约翰·基夫（John Keefe）表示，这样的故事展现了增强现实的潜力，这可以通过将用户面对面的对象扩大到不可见的对象来扩大故事。

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他说：“以同样的方式，我们可以使用图像和表情符号和GIF来使我们分享的故事活起来，我们认为我们可以使用AR来帮助人们了解消息中的对象。”

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他补充说，技术也可以被使用说明3D景观，地标和历史建筑模型，甚至某些类型的数据可视化的故事。 “谈到这个消息，如果你想帮助人们体验大小的物体或空间，我们认为如果他们能够自己操纵的话，我们可以帮助人们更好地理解很多东西。”

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谷歌也在发力AR

最为另一个科技巨头和占智能手机市场80%的安卓系统拥有着，谷歌自然也不会在AR这个潜在未来上放松。

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除了2017年谷歌开发者大会上的GOOGLE ARCORE也是开发者在安卓系统上的开发利器。这次在苹果押宝AR之后，谷歌肯定也会跟进在AR上做更多的推进。

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最为媒体而言，我们越来越站到了技术的前沿，没人能告诉你AR最后可以做什么，只能靠自己创造惊喜。媒体从平面到3维，突破屏幕的限制是一个媒介变迁的需求。问题是：

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媒体准备好了吗？

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