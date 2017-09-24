周末网络广播（2017年9月24日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴薇和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”，我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, September 22, 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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特鲁多对波音公司放硬话

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© The Canadian Press

在美国波音公司和加拿大庞巴迪公司的争端中，加拿大总理贾斯汀·特鲁多正式放了话，他说加拿大政府不会和一个正忙着起诉加拿大公司的企业做生意。这是自今年早些时候波音公司对其竞争对手庞巴迪公司发起投诉以来，加拿大官方针对波音发出的最强措辞。赵黎报道

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华裔女医生医生钱昕雅

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© Youtube ????

加拿大蒙特利尔市的法语《新闻报》有一个《每周人物》专栏。上个星期入选的是蒙特利尔大学的华裔眼科教授和医生钱昕雅。实际上，32岁的钱医生在2012年已经当过一次“每周人物”了。那一次是因为她获得了当年的魁北克杰出青年奖。这一次入选，是因为她与同事合作，成功地进行了魁北克省首例“仿生眼”手术，让一个失明的母亲第一次看见了自己出生已两年的孩子。她星期二（9月19日）接受了本台采访。吴薇报道

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8月份非法越境者数量惊人

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© Paul Chiasson/Canadian Press

加拿大政府最新公布的数据显示，今年 8月份有 5,712名寻求庇护者从美国徒步越境加拿大，比 7月份的 3134 人几乎翻了一倍。在这 5712 人中，有 5530人从美国进入魁北克省，不列颠哥伦比亚省的越境人数也有小幅增长，​7月份时有 51人从美国非法越境，8月份为 102人。赵黎报道

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特鲁多税改争议不断

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© IStock

加拿大自由党政府七月份提出税法改革计划以来一直争议不断。总理特鲁多星期二（9月19日）召开新闻发布会本是为了公布政府今年秋季将向议会提交的议题，但话题很快转到税法改革，还被质问他自家的财产是如何交税的。因为老特鲁多就是富家子，他的几个儿子早已跻身被自由党政府认为占了税法便宜的富人阶层。特鲁多再次强调政府的改革计划是为了让税法更公平，堵住富人通过成立有限公司少交税的漏洞。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，祝您健康愉快、下次节目见！

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一周图片报道

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