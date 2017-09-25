嫌苹果新手机贵？签合同能便宜些

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加拿大广播公司报道说，苹果新手机开始在加拿大销售，几大手机服务公司公布了其签两年合同的优惠iPhone 8手机价格。

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加拿大贝尔公司和罗杰斯公司都提供签两年合同可以花229加元到429加元得到iPhone 8 手机的优惠价 （价格多少取决于内存大小）；花359加元可以得到64GB内存的iPhone 8 Plus，花559加元则可以得到256GB内存的iPhone 8 Plus手机。

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Telus公司的两年合同iPhone 8 和iPhone 8 Plus手机优惠价比贝尔和罗杰斯公司多1加元。

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相比之下，不签合同的iPhone 8 起价929加元、iPhone 8 Plus的起价是1059加元。

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iPhone X手机比中档手提电脑还要贵 © Stephen Lam/Reuters

苹果iPhone X手机将在10月27日在加拿大开始销售，起价1319加元。

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加拿大三大手机巨头中现在只有罗杰斯公司公布了在签2年合同的情况下可以599加元获得iPhone X手机的优惠价。

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RCI with CBC

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