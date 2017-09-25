便宜没好货？买特廉机票的人要小心

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在超廉价机票开始在美国盛行之后，加拿大民航市场也开始出现特别廉价机票的竞争，比如廉价机票民航公司Flair已经开始在加拿大经营，加拿大西捷民航公司和Canada Jetlines民航公司已宣布要明年开始提供廉价机票民航服务，加拿大航空公司也在快步跟上。

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西捷公司计划在明年夏天推出廉价机票服务 © Darryl Dyck/Canadian Press

加拿大广播公司记者Sophia Harris报道说，那些奔着便宜机票去的消费者在购买机票前应该多了解些情况，因为那些特别廉价的机票往往意味着许多免费的常规服务要支付额外的费用才能获得、而且要支付很高的费用。

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比如Flair 廉价航班的乘客不但要为托运行李缴费，而且如果要使用头顶行李舱放手提行李要交付至少31.5加元的费用，这还是提前在网上付费的价格；如果在登机时才支付这个费用，价格会蹿升到92加元。

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美国一些购买被称作”基本经济仓机票basic economy”的乘客发现，他们要与同伴坐在一起需要另外交钱，要使用头顶上的行李仓要另外交钱，登机时也是要等到最后才能上飞机的乘客。

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美国波士顿的国际旅行专家Christopher Muther认为，这样的所谓廉价机票不应该叫“基本经济舱机票”。而应该被称作“悲催舱位机票” 。

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但民航公司的说法是，“基本经济舱机票”是为那些没什么行李、独自旅行、只想要最基本的从A点飞到B点的民航服务、希望买到特别廉价机票的乘客准备的。

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