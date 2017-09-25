加拿大驻华大使 John McCallum 谈中加贸易谈判

加拿大驻华大使 John McCallum 谈中加贸易谈判
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中加自由贸易恐怕未必那么容易

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 25 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司记者凯瑟琳.图尼Catharine Tunney报道说，虽然中国政府和加拿大自由党政府早就表示要积极谈判达成双边自由贸易协议，但前加拿大移民部长、现任驻中国大使麦克拉伦John McCallum在接受加拿大广播公司采访时承认，一些加拿大民众可能不会支持与中国达成自由贸易协议，目前支持和反对中加自由贸易的人士和组织都很理直气壮。

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双方都理直气壮

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特鲁多和李克强都表示支持中加自由贸易
特鲁多和李克强都表示支持中加自由贸易 © Ryan Remiorz/Canadian Press

麦克拉伦指出，支持与中国进行自由贸易一方的主要论点是，加拿大以贸易立国、自由贸易是加拿大从骨子里就支持的事情，加拿大已经与欧盟达成了自由贸易协议，想让亚太自由贸易圈成为现实；而中国是世界上第二大经济实体，要想发展加拿大的经济、扩展就业，就必须加强与中国的贸易。

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但反对与中国自由贸易的一方声调也很高，加拿大一些工会组织、非政府组织、一些公司企业认为中国缺乏公平有效的劳工法规、工作安全法规和环境保护法规，这让加拿大公司企业无法在中国进行公平的竞争。

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不过麦克拉伦拒绝明确他是相信反对中加自由贸易的一方更有道理、还是支持中加自由贸易的一方更有道理。

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加拿大农产品行业非常看重中国市场
加拿大农产品行业非常看重中国市场 © Adrian Wyld/Canadian Press

内阁决策

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麦克拉伦强调，应该由联邦政府内阁来讨论决定是否开始与中国的双边自由贸易谈判，这个决策过程可能需要几个星期才能完成。

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麦克拉伦说他已经不是加拿大联邦政府内阁成员、所以不会参与决策过程，但他推测联邦政府内阁会议的决策结果不外三种可能，一是与中国正式开始自由贸易谈判，二是再进行若干次事务级前期会谈，三是决定不启动与中国的正式自由贸易会谈。

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收听麦克拉伦指出，加拿大和中国方面今年以来已经就双边自由贸易谈判何时开始和应该如何谈判的话题进行过几次事务级别的探索性会谈，到目前为止双方的会谈气氛良好、进展顺利。

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麦克拉伦认为，中加双边自由贸易前期探索性谈判在多方面取得进展，加拿大希望加强与中国的贸易关系；但加拿大并不是盲目的乐观，加拿大清楚的看到中加自由贸易谈判进程中存在的困难。

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中国不想节外生枝

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比如，这个星期在纽约，加拿大自由党政府总理特鲁多再次表示在谈判自由贸易的过程中要重视劳动者选择工作的自由和男女平等的问题；但这些并不是中国政府想要讨论的问题，中国政府只想达成一个简单的自由贸易协议。

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加拿大前驻华大使David Mulroney
加拿大前驻华大使David Mulroney © Fred Chartrand/The Canadian Press

此外，加拿大广播公司今年夏天获得的文件显示，加拿大政府在中国的知识产权问题、贸易管理和仲裁缺乏透明度问题、人权和公民权等问题上面临国内一些组织的强大压力。

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加拿大前任驻华大使David Mulroney认为，特鲁多的自由党政府在对华贸易方面只讲金钱、不讲原则，缺乏战略眼光，只是嘴上说说会向中国政府提出人权问题。

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加拿大与中国之间存在的另一个会影响自由贸易谈判的是网络安全问题。今年6月份加拿大和中国同意各自的政府不参与、不支持针对对方国家贸易机密和商业信息的网络黑客入侵行动。

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加拿大驻华大使麦克拉伦说，中国正在发生变化，现在中国既想得到别国的知识产权、自己也是知识产权的拥有者；中国也开始站在知识产权拥有者的角度考虑问题，这与过去相比可以说是在与时俱进。

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