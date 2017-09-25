蒙特利尔大热天马拉松：900人求助医护，5人被急救车拉到医院

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在刚刚过去的这个星期日（9月24日），蒙特利尔市的气温高达 31摄氏度，但仍有接近15000人参加了半程马拉松 （21.1公里）和 10公里长跑。

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Marathon de Montréal © Marathon Rock ’N’ Roll Oasis de Montréal / Steve Godwin

900人寻求医护

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加拿大广播公司报道说，在这两项活动中，有900人寻求医疗护理，20人由救护车拉到医疗帐篷，5人被救护车送到医院。

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医疗协调员埃迪·阿夫拉姆（Eddy Afram）表示，虽然这一人数高于正常水平，但由于温度在星期天下午超过30摄氏度，组织者们已经预测到这种情况。

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马拉松活动的执行主任 路易·马拉法里纳（Louis Malafarina）说，实际上需要护理的人数也就用了大约一半我们医疗团队的“处理能力”，但确实比通常的的平均人数略高。

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他接着说，20人被救护车送到医疗帐篷， 5人被送到医院 ，现在还有1人仍在医院里，但情况稳定。

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医疗协调员埃迪·阿夫拉姆说，如果气温在 15 – 18摄氏度之间，通常在半程马拉松中会有500-600人寻求医护。

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全程马拉松取消

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今年9月的这两个星期蒙特利尔的天气尤为炎热，该市原来计划在周日举办3个马拉松 （Rock ‘n’ Roll Oasis Montreal Marathon ），包括10公里跑、半程马拉松 (21.1公里) 和全程马拉松（42.2公里）

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但由于对高温和湿度的担心，马拉松赛的组织者提前取消了全程马拉松活动，但10公里和半程跑照常举行。

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半程马拉松在周日早上7点半就开始了，比以前提前了一个小时，为的就是避开一天中最热的时候。

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路易·马拉法里纳说，提前1个小时是非常好的一个决定，早晨有晨风，温度也较低，跑步的人能更好地享受全过程。

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部署10辆救护车

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在马拉松比赛中，常常有意外事故。

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今年8月27日，在加拿大魁北克市举办的半程马拉松比赛中，就有一名年轻男子死亡，30岁的 Maxime Pouliot Rochefort 在跑到距离终点线还有两公里的时候感到心脏不适，被送往医院后去世。

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在蒙特利尔的半程马拉松中，组织方不敢掉以轻心，派出10辆救护车沿着比赛路线部署，还有消防员用水喷洒跑步的人，帮助他们 “降低” 热度。

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马拉松活动的医疗主任弗朗索瓦·德·尚普兰博士（Dr.FrançoisDe Champlain）表示，热度会削弱赛跑者的耐力。

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他补充说，在医疗队护理的人中，有的人出现抽筋、脱水，还有一些人在到达终点线后“崩溃”了。

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马拉松执行主任 路易·马拉法里纳表示，组织方一直在呼吁跑步的人要注意自己的身体状况， 很多人都领略了这个信息，不再把争名次放在第一，而是把目标放在享受这项活动上。

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21公里用了1小时

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蒙特利尔的这次半程马拉松由来自肯尼亚的丹尼尔·加卡拉 （Daniel Gekara）赢得冠军，他用了1小时7分56秒跑完了21公里。

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今年总共有约 14,500人参加了半程马拉松比赛和10公里长跑。

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（RCI with CBC， Radio Canada）

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