分心驾驶造成的死亡已超过酒后驾车：BC 省将加严惩罚

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由于分心驾驶造成的交通事故继续上升，加拿大BC省政府正在考虑仿效安大略省，对分心驾驶的人施加更为严格的处罚。

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BC省公共安全和法律顾问部长迈克·法恩沃思（Mike Farnworth）表示，该省正在密切关注安大略省的行动，安省刚刚宣布了新的惩罚措施，分心驾驶导致人员死亡可被最多罚款5万加元，入监两年。

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法恩沃思告诉加拿大广播公司，分心驾驶造成的死亡人数现在已经超过了因酒精导致的撞车死亡人数。

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© Chris Ensing/CBC

BC汽车保险局 ICBC称，在全省交通事故的死亡者中，四分之一的人死于分心驾驶导致的撞车。

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BC省对分心驾驶的现行惩罚括罚款 368 加元，扣 4 分，屡犯者可被吊销驾照 90 天。

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（RCI with CBC）

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