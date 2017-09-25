加拿大卫生部将开展宣传，告诫年轻人大麻风险

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加拿大卫生部正计划从今年12月起开展新的宣传活动，围绕即将到来的大麻合法化，向未成年人和年轻人警告大麻的风险。

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加拿大广播公司报道说，渥太华正在进行公开招标，寻找一个具有创造力的承办方，在全国举办一系列活动，把年轻人汇聚到一起，讨论有关大麻的风险。

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针对13-17 和 18-24群体

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报道说，联邦政府在今年的公共教育预算中留出了 960万加元，专门用来开展有关大麻风险的公众宣传，联邦政府的新宣传运动将主要针对13-17岁的未成年人和18-24岁的年轻人，以及他们的父母和教师。

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宣传中将重点推的一个信息是，和酒精一样，大麻不是没有风险的。

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报道中，承办方将通过举办一系列活动，如在全国各地举办音乐会的等，把安全风险信息传递给青少年。

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有关大麻风险的宣传活动将从2017年12月持续到2019年3月.

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根据拟议的大麻法案，及B-C45法案，从2018年7月1日起，在加拿大拥有和消遣性用大麻将属于合法。

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联邦政府规定的最低法定年龄定为18岁，但各省可以自己决定年龄的限制。

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（RCI with CBC ）

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