蒙特利尔市长承诺让年轻父母购房更容易……如果他重新当选的话

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蒙特利尔市长科戴尔（Denis Coderre）表示，如果在11月的市政选举中重新当选的话，他将采取措施，加大对买房的年轻父母的帮助，并增加廉租房的数量。但是蒙特利尔市向购房者征收的“不动产转让税”（俗称“欢迎税”）不会更改。

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作为竞选承诺，科戴尔团队提出自2018年5月1日起把市政府对年轻家庭的购房补贴拨款从每年650万加元增加到1700万加元。这将使获得补贴的家庭达到2300个。补贴对象主要是至少有一名5岁以下幼儿的家庭。调查显示这类家庭最容易被高房价赶出城市。

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另外，科戴尔也承诺建造更多的廉租房，并让适合残疾人的住房达到廉租房总数的30%。

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上个星期，魁北克省议会一致通过一项议案，批准了蒙特利尔的“大都会地位”，这使蒙特利尔在市政建设方面拥有比一般城市更大的自主性。

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（RCI avec Radio-Canada）

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