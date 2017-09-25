著名美军泄密者被加拿大永久禁止入境

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前美军情报分析员切尔西.曼宁（Chelsea Manning）星期一（9月25日）在推特上说，她被永久禁止进入加拿大，理由是她曾被判定间谍罪。

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曼宁在伊拉克担任美国陆军情报分析员期间，曾把大量美军报告和美国国务院外交电文秘密寄给“维基揭秘”网站，此为美军有史以来最严重的泄密事件之一。她在2010年被捕，2013年被判有期徒刑35年。她在服刑期间做了变性手术。今年5月获减刑出狱。

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曼宁在网上贴出一份报告的影印件，但隐去了撰写者的姓名。这份写给加拿大移民部长的报告说，曼宁上星期五试图在魁北克省境内的加美边境检查站入境，但因其过往罪行被拒绝。

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曼宁表示将在一个听证会上对这个决定提出抗辩。

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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