以假乱真：机器鸟保护机场安全

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加拿大广播公司报道说，加拿大埃德蒙顿国际机场在试验性使用机械鸟来驱赶飞机场上空的鸟类，以保证飞机起飞和降落的安全。

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飞机起飞时如果飞鸟被吸入飞机的引擎会导致严重的事故、甚至会造成机毁人亡的惨剧。

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鹰隼机械鸟一升空、其它鸟类望风而逃 © Courtesy of Clear Flight Solutions

荷兰的Clear Flight Solutions科技公司研制的会飞的鹰隼机械鸟似乎对驱赶飞机场上空的鸟类非常有效。该公司研制的鹰隼机械鸟不但体型、模样与鹰隼非常相像，就是其在天空抖动翅膀飞翔的样子也非常像鸟类的天敌鹰隼，起到了让其他飞鸟望风而逃的效果。

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这机械鸟其实就是由技术人员通过电脑操控的无人机。

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埃德蒙顿国际机场表示，会在遵守无人机法规、确保安全的情况下有效的使用机械鸟，以帮助促进机场天空净空程度，提高安全水平。

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