加拿大90名伤残退伍军人参加在多伦多举办的特殊运动会

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这个星期在多伦多举办的世界伤残退伍军人运动会吸引了来自12个国家的550名“运动员”。每个参加者都带着自己经历战争的故事。

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这个运动会名为Invictus Games，有“我们不再做受害者”之意，是英国的哈里王子倡导举办的。加拿大有90名伤残退伍军人参加这个运动会。

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Mike Trauner妻子鼓励他参赛为他拍照片 © CBC / Leaf Cuffe

来自多伦多的麦克·特劳内尔（Mike Trauner）曾经多次被派往波西尼亚和阿富汗执行维和任务， 在2008年12月5日因路边炸弹被炸断了双腿， 左胳膊被炸成三段，右胳膊也受了伤。在阿富汗和德国的军队医院他曾两次濒临死亡，先后经历了18次手术才得以存活下来。后来在与哈里王子见面时， 哈利王子鼓励他参加伤残军人运动会。从那以后他开始训练。他在26日和27日代表加拿大队参加手摇自行车和划船比赛。

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但是，对于埃莱娜·塞勒尔（HélèneLe Scelleur）来说，她为争取参赛资格还费了一番努力，因为她的身体并没有明显的伤残，在维和期间带给她的是无形的心理创伤，也称心理创伤及压力综合症。

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2007年埃莱娜在阿富汗执行维和任务时，她和战友乘坐的装甲车被炸，车辆损坏，他们在车内等了4个小时才得到救援。在那段时间里，他们很担心再次受到袭击。那次事件进一步刺激了她本来就高度紧绷的神经，后来一直处在恐惧之中。

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回到加拿大之后她的长官没有重视她的心理创伤。她开始酗酒，经常做噩梦，还企图自杀。后来知道哈里王子创办了这个伤残军人运动会后，她也想参加，可开始被告知不可以，因为她的身体没有明显的伤痕。埃莱娜则更加努力争取参加这个运动会，不是为自己，而是为了让人们意识到精神创伤也是伤害。最后她获得了接纳，将参加轮椅橄榄球、划船等四个项目的比赛。

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