《奥什拉嘉，灵魂之地》代表加拿大角逐奥斯卡最佳外语片 追寻蒙特利尔原住民文化历史

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星期一下午，加拿大电影局（Téléfilm Canada)宣布了今年送选奥斯卡最佳外语片角逐的影片。

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魁北克导演佛朗索瓦.吉拉德（François Girard） 的《奥什拉嘉，灵魂之地，Hochelaga, terre des âmes》确定代表加拿大参选。

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这部电影跨越七百五十年的历史，展现了魁北克蒙特利尔建市之前之后的传奇。

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很多人或许不知道，在欧洲殖民者到达之前，现在蒙特利尔（Montreal）所处的地方，圣劳伦斯河两岸靠近皇家山的这一地区被称为奥什拉嘉（Hochelaga），是原住民易洛魁部落 （Iroquoian）的栖息之地。

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影片从想象中的1267易洛魁部落战争，到殖民者进入这一领域，再到当下这块“灵魂之地”的棒球比赛。是对蒙特利尔易洛魁以及其他原住民部落历史文化的追寻与缅怀。

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导演吉拉德也是这部电影的编剧，他为大家所熟悉的作品还包括了《红色小提琴，The Red Violin》。

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奥斯卡最佳外语片每年会有超过85个国家送选影片。在今年年底，会公布进入最后角逐的5部候选作品。

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加拿大电影近年佳作不断，从2011年到2013年，曾连续三年进入奥斯卡最佳外语片终选提名。

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不过，对上一次，加拿大电影获得奥斯卡最佳外语片，还是2004年的《野蛮人入侵，The Barbarian Invasions》。

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