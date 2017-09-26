乌克兰总统：黄鼠狼怎么能给鸡维和呢？我们要的是加拿大

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上周来访的乌克兰总统波罗申科（Petro Poroshenko）对加拿大的请求很明确：提供卫星图像以监视俄国军队和反叛武装的活动，并且向乌克兰东部派驻维和军人 — 如果联合国为当地组建国际维和部队的话。

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波罗申科在和加拿大总理特鲁多举行会晤后，又接受了CBC专访。他说，在乌克兰东部的联合国维和行动有加拿大参加是极其重要的，因为加拿大这方面的经验是“独一无二的”。他还表示，他对和特鲁多的会谈非常满意。

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其实俄国本月初已经自告奋勇，表示愿意出兵去乌克兰东部维和。对此波罗申科的态度是斩钉截铁地拒绝：“俄国绝对不可能参加维和行动，因为它是冲突的一方，是侵略者。俄国的建议是我们完全无法接受的。”

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但是特鲁多似乎在打太极

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特鲁多在两人会谈后的新闻发布会上说，加拿大坚信联合国维和行动是化解冲突、维护地区稳定的有效方式。这话虽然说得铿锵有力，却没有对波罗申科的请求做出正面回复。

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CBC资深国际事务评论员Murray Brewster说，派维和军人去乌克兰符合自由党政府上台时高唱的“加拿大重返国际舞台”的愿景，同时也让它早先承诺的兵员和拨款有了去处。但维和的前提是和平已经存在，而乌克兰东部目前仍然处于战争状态。

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乌克兰和俄国两度签署旨在实现停火的《明斯克协议》，但是双方分歧严重，绝大部分协议条款没有得到执行。

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俄国突然对参与维和发生兴趣

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乌克兰自2015年以来一直在请求联合国派维和部队。波罗申科政府希望国际维和部队把守乌俄边界，震慑住当地的反叛武装，使当地局势恢复平静。

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而一向反对国际社会干预的俄国也在本月初向联合国提交了自己的乌克兰维和计划草案。该草案一方面建议把维和行动限制在保护国际停火观察员在冲突前线的安全，另一方面提出俄国也要派兵参加维和部队。乌克兰一直认为俄国是东部分离势力的后台老板，因此绝不想看到俄国军人跑来维和。

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但是渥太华大学的乌克兰问题专家多米尼克.阿莱尔（Dominique Arel）指出，俄国是联合国安理会的五个常任理事国之一，乌克兰把俄国撇开的维和设想是不现实的。

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至于为什么俄国突然对乌克兰维和行动发生兴趣，有国际问题专家猜测说，原因之一可能是美国计划向乌克兰提供防卫性武器，引起了俄国方面的警觉。

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乌克兰希望加拿大提供卫星图像

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波罗申科对特鲁多提出的另一个要求是加拿大重新开始向乌克兰军队提供卫星图像。波罗申科说，这些加拿大卫星图像可以帮助乌克兰监视俄国坦克、炮兵部队和火箭发射系统的动向，促进停火协议的实施。

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波罗申科过去曾成功地说服了前加拿大总理哈珀。自2015年3月起，加拿大向乌克兰提供雷达卫星RADARSAT-2拍摄的图像。但是一年后，新上任的自由党政府中止了这个项目。

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这个实行了一年的卫星图像分享项目耗资950万加元，加方提供的图像严格限制在乌克兰境内。

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加拿大官员去年已经明确表示不会恢复这个项目。但是波罗申科在和特鲁多会面后，对这个问题以及加拿大军人将来参加乌克兰维和表示乐观。

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（RCI with CBC）

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