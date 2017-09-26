中加国际电影节第二届开幕，更多好电影，更多交流合作

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第二届中加国际电影节在金秋到来之时如约而至，星期一晚上在蒙特利尔举行了隆重的开幕典礼。参加开幕式的有主办方所在的康科迪亚大学院校负责人，有中国驻蒙特利尔领馆官员，也有多位远道从中国而来的中国知名导演等嘉宾。

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图中自左至右为中国导演李前宽，电影节主席宋淼博士，执行主席Herve先生 © CCIFF

在开幕式上，康科迪亚大学创新与创业中心执行主席埃尔韦（Xavier-Henri Herve）先生说：“ 中加国际电影节的成功举办是一群人努力的成果，是整个团队的努力， 让几年前的梦想化作了现实”。

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电影节主席宋淼博士则对千里迢迢前来参加开幕式的嘉宾、组委会成员、以及支持中加电影节的观众表示感谢。

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蒙特利尔电影艺术百花丛中最新绽放的一朵

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蒙特利尔历来被称为“加拿大文化艺术之都”，在电影艺术领域，更是加拿大的中心。这不仅是指加拿大国家电影局就在这里，还有诸多世界知名导演、电影制作公司，仅电影制作基地就有3个。连市政府办公楼也多次租借给摄制组拍故事片用。电影节更是多种多样：如2月份的魁北克电影节以本土创作为主；7月份的泛亚电影节以亚洲动作和惊悚片引人；8月份的国际电影节从1977年开始，是世界五个评奖电影节之一；11月还有国际纪录片电影节；此外还有面向小众的地下电影节等。因此在这座城市，每年上映的电影高达上万部。

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而中加国际电影节去年在这里破土而出，是蒙特利尔电影艺术百花丛中最新绽放的一朵，带着崭新的特色，不仅纵连中加两国，横跨电影艺术与科技，还搭建起电影界精英与普通观众之间的桥梁。正如加拿大国家电影局局长若利-克尔（Claude Joli-Coeur）先生所说，这个年轻的电影节给蒙特利尔乃至整个加拿大的电影行业带来了活力和商机。

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这届电影节的展映从22日开始。而电影科技展会也在23日向公众开放，20多位业内专家和来自两国的10家展商为来宾展示最新影像科技产品和设备，参观者可以戴上观影镜，亲身体验虚拟现实影像，创新的图形技术等。

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图中右为康科迪亚大学电影学院院长Peter Rist教授 © RCI / Yaming

在开幕典礼现场， 记者采访了康科迪亚大学Mel Hoppenheim电影学院院长彼得·瑞斯特（Peter Rist）教授。他的教学和研究领域包括电影史、电影艺术和科技，还受邀为庆祝加拿大建国150周年挑选150部加拿大电影。他多年来一直关注拉丁美洲和东亚的电影发展历程，中国当代电影也是他近年来的主要研究领域之一。记者从两个方面采访了他。

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中加两国电影界交流从二战后就开始了，正在继续发展

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记者请瑞斯特教授谈谈中加电影的交流史。他说，实际上，中加两国的电影交流与合作从二战之后就开始了。当时有加拿大的制片人格兰特·麦克里恩（Grant McLean）曾为加拿大国家电影局拍摄过有关中国的纪录片。1964年，加拿大另一位纪录片导演布里顿（Donald Brittain）完成了他的《白求恩》纪录片。

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中加两国第一次牵手合作是在1990年合拍的电视连续剧《白求恩：英雄的产生》，导演是博索斯（Philip Borsos），出演白求恩的演员是萨瑟兰（Donald Sutherland），他曾于1977年在蒙特利尔国际电影节上首映的加拿大电视影片中出演过白求恩。

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之后，中加两国的合作进一步深入，签署了合作制片备忘录，并在2009年制作完成了讲述华工在加拿大参与修建太平洋铁路的故事片Iron Road，中文片名《金山》。

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开幕式放映的3D京剧电影 © CCIFF

对第二届中加国际电影节上还安排有行业交流，电影科技展会、合作项目对接午餐会、合拍论坛等，瑞斯特教授说，实际上，两国合拍电影是一件很不容易的事，因为不仅要满足不同制片方的要求，还要兼顾不同国家观众的口味。当有政府介入的时候就更复杂，可能还要面临审查。但这并没有阻挡中加两国电影节的交流，他还提到正在与中国讨论制作有关白求恩的动画片。

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第二届中加电影节比第一届更好

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谈到对此次电影节的印象，瑞斯特教授说，他很高兴看到中加国际电影节第二届无论从规模上还是选择播映的电影质量上，都远远好过第一届。他说：“康科迪亚大学可以为中加电影交流做出这样的贡献。电影节选择播放的电影都令人印象深刻，例如由藏族导演执导的电影《塔洛》，当然还有一些很好的藏族电影没能在这上演”。

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瑞斯特教授还提到，现在有更多的华裔电影人加入到中加合作的电影制作中， 例如在蒙特利尔的GreenGround制片公司就有好几位年轻的电影人，而其中一位杨奥楠先生也应邀来到了开幕式现场。他也谈到第二届电影节的进步，无论是在活动组织方面， 还是选片方面。他比较欣赏的有贾樟柯的电影，张扬拍摄的记录11名藏人行程2500公里朝圣的“真实电影”《塔洛》，而电影节上放映的台湾知名导演侯孝贤执导的《刺客聂隐娘》则赢得了今年嘎纳电影节最佳导演奖。收听 CH_Report_3-20170926-WRC30

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