NAFTA与文化保护：加拿大外长在渥太华国家艺术中心招待美墨来宾

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加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）星期二（9月26日）晚上将在首都渥太华的国家艺术中心举行晚宴，招待来自美国和墨西哥的北美自由贸易协定（NAFTA）谈判代表和外交界人士。

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刚刚装修完毕的国家艺术中心焕然一新。一个政府内部的消息来源告诉CBC记者Katie Simpson说，弗里兰德选在这里招待来宾，意在强调加拿大在北美自由贸易协定中保护自己的文化艺术领域的决心和必要性。

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另一个理由是，美国前总统里根曾经在渥太华国家艺术中心发表讲话。加拿大代表团希望关于那次讲话和访问的逸闻趣事能让美国客人感到放松。

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现行北美自由贸易协定中包含关于不把文化艺术等同于其他商品的例外条款。弗里兰德过去已经表示要在重新开始的NAFTA谈判中坚持保护加拿大文化艺术。这个立场得到了加拿大艺术联盟的坚决支持。

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在NAFTA谈判过程中，加拿大、美国和墨西哥都要举办类似晚宴，招待谈判对手。星期二晚上的晚宴是谈判重开以来的第三次。

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（RCI with CBC）

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