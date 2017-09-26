保守党提名反堕胎议员为“妇女地位委员会”主席 自由党议员离席抗议

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星期二，加拿大联邦保守党提名持“反堕胎”立场的议员哈德尔（Rachael Harder）担任“妇女地位委员会”主席之后，自由党以及新民主党该委员会成员集体离开了会场，作为抗议。

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哈德尔的提名还没有经过投票就已经被否决了。

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保守党党领袖希尔（Andrew Scheer）批评自由党此举是转移视线，将人们的关注点从自由党的税收政策上引开。

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而总理特鲁多则表示，他并没有劝说议员们那样做，但支持妇女委员会议员们的抗议。

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加拿大议会中，由反对党担任议会委员会职位的机会很少。“妇女地位委员会”是少数几个反对党担任主席的委员会之一。

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在2015年联邦大选期间，哈德尔告诉一个反堕胎联盟，如果她当选，会提出法案，通过“保护未出生婴儿”的法律，并且补充说，她认为“生命从受精一刻开始”。

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哈德尔来自阿尔伯达省，她认为，只有在生产威胁到母亲生命的时候，才能够堕胎。

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她的这一立场得到了反堕胎联盟机构欢迎，并呼吁其支持者，在联邦大选中投哈德尔一票。

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去年夏天，哈德尔向自己所在的Lethbridge选区两个孕妇保健中心发放了大约1万2千加币的联邦工作补助金，而这两个保健中心都拒绝将有需要的女性转介给堕胎诊所。

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加拿大联邦保守党前总理哈珀本人就持“反堕胎”立场，但是，在担任总理期间，他成功阻止了党内议员重新开始“女性堕胎权力”的辩论。

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现任保守党领袖希尔也表示，加拿大人就妇女堕胎权力问题的争论已经得到解决。

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