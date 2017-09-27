美国要向加拿大制造的飞机征收220%的惩罚性关税

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星期二，美国商务部就波音公司投诉加拿大庞巴迪（Bombardier）公司向美国达美航空公司低价出售C系列中程客机一案作出初步决定，向庞巴迪制造的飞机征收220％的反补贴税。

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由于波音公司提出的建议是向庞巴迪的飞机征收80％的反倾销税，而美国商务部的裁决却提高到220%，令加拿大从官方到民间都感到惊讶。

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© PC / Alex Panetta

外交部长克里斯蒂亚·弗雷兰德（Chrystia Freeland）在星期二晚上发表声明说：“我们对美国的这一决定深感失望，这是一个不公正的惩罚性决定，加拿大政府对此持强烈的反对立场”。

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此争端起始于庞巴迪公司与美国的达美（Delta Airline）航空公司签署了125架中程客机的合同。波音公司向美国商务部投诉说，庞巴迪公司得到了加拿大政府的资助，以低于市场价的方式出售飞机。“这将对美国航空制造业的工人和波音全球供应链造成损害”。波音公司在投诉中还说，这一争执不是要限制创新或竞争，而是“要保持公平的竞争环境，确保航空企业遵守贸易协定”。

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在美国商务部作出裁决之后， 波音公司立即宣布取得了胜利。

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庞巴迪公司则就美国的这一裁决发表声明说：“拟议征收如此巨额的关税是荒谬的，歪曲了公司融资的目的”。声明认为：“美国的贸易法规从来没有以这种方式使用过，而波音公司正试图用一种扭曲的过程来扼杀竞争”。

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美国政府目前的裁决是一个初步的决定。美国的国际贸易委员会正在就庞巴迪的CS系列客机是否以低于成本的价格，“倾销”到美国市场进行调查。原计划于10月4日公布调查结果，但现在看来可能会推迟。

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关键是庞巴迪和达美之间的交易是否真的伤害了波音公司的业务

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飞机制造业的专家说，这是自1980年全球32个大国共同签署飞机购销自由贸易协议之后，第一次出现对飞机征收关税。而争端的关键问题是，庞巴迪和达美之间的交易是否真的伤害了波音公司的业务？而调查清楚这个问题预计至少需要六个月的时间。

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庞巴迪公司与达美公司签署的飞机销售协议总价值约60亿美元。交易的具体内容和精确价格并没有公之于众。而波音公司认为实际价格可能要低得多。

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目前的初步裁决毫无疑问有利于波音公司，为其在今后与加拿大政府的谈判中起到有利作用。同时会对庞巴迪公司有重大影响，不仅可能危及这次的与达美航空公司的交易，还可能阻碍今后向美国其它航空公司出售飞机。 当然也会伤害到与庞巴迪合作的众多加拿大飞机零件制造企业。

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© Canadian Press / Adrian Wyld

代表魁北克5000多飞机制造业员工的工会主席说，美国商务部的决定真是令人难以置信，“美国的目的很清楚，就是关闭美国市场，不让庞巴迪的C系列飞机进入”。

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在波音公司提出投诉之时，加拿大总理贾斯汀·特鲁多就曾表态会支持庞巴迪和加拿大的航空制造业，还警告要削减加拿大与波音公司的业务说：“我们不会与一家攻击我们和威胁到数千加拿大工作岗位的公司做生意”。

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最终裁定将于明年3月作出

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专家们预计，美国国际贸易委员会的最后裁决可能不会在春季之前作出。因为裁决将明确对CS中程客机的征税是否会成为永久性的；还是要撤销，退还已征收的关税；也将决定庞巴迪和达美航空公司的交易是否可以按计划进行。

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在贸易委员会的决定之后，任何一方都可以向美国国际贸易法院提起诉讼，或提交给北美自由贸易协定仲裁机构，甚至将此事送交世界贸易组织。

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达美航空公司在回复加拿大广播公司的质询邮件中说：“我们有信心美国国际贸易委员会将作出结论，没有美国飞机制造商会面临风险，因为波音公司和其他任何美国飞机制造商都不生产与CS系列客机功能相同的100-110座位的飞机”。

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© Canadian Press / Fred Chartrand

波音公司在10几年前倒是生产与庞巴迪竞争的机型，717客机就是载客100至110人。但那种型号的飞机早就不生产了。唯一能够替代CS系列的是巴西制造的区域性飞机。因此，庞巴迪出售飞机给达美航空是不会伤害到美国的飞机制造业的。

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庞巴迪公司所在的魁北克省财政部长卡洛斯·雷涛（Carlos Leitao）表示，去年，省政府投资了10亿加元，占C系列客机生产所需资金的49.5％。针对目前出现的纠纷，他觉得有信心庞巴迪公司能够最终取胜。他说：“加拿大经常遇到这样的争端，大多数时候都是加拿大方面会赢。但等到问题的最终解决有一个漫长的过程，这就可能带来风险”。这也是为什么魁北克省政府将继续支持该公司。

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在与美国贸易争端的阴影下，庞巴迪公司也有一点好消息，他们正在与中国的航空公司谈判，有望很快达成几项交易。收听 CH_Report_3-20170927-WRC30

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