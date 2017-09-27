安省立法要求医药及医疗器械公司公布支付给医生的钱款

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安大略省星期三开始实施一项新的法规，要求制药和医疗器械公司公布所有支付给医生的款项。这在加拿大各省中是第一个。

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安省卫生厅长埃里克·霍斯金斯（Eric Hoskins）说，此立法的出发点是保护患者的权利，“为他们作出更明智的医疗保健选择提供信息和工具。我认为这是安省民众想要的和应得的。相信也能引起其它省的共鸣”。

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© THE CANADIAN PRESS / Darryl Dyck

今年早些时候，十大制药公司发布的数据显示，去年一年，他们向加拿大医疗专业人士和机构支付了约5000万加元的各种费用，例如代言费，餐费和旅费。而其中一些付款很自然地引起人们对医生开药和推荐药物是否存在利益冲突的担忧。

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该省在今年夏季向患者团体、医疗保健部门，以及制药和医疗器械行业进行了广泛的咨询。霍斯金斯说，引入立法并不意味着政府认为所有这类付款都有负面含义， “我们想要做的是公开这些信息，并建立一个在线可搜索的资料库，使患者和医疗部门能够更好地了解正在发生的交易之性质”。

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此前安省已经有一些规则限制利用职业之便获取收益，医生监管机构也有政策，要求医生不得接受药厂，生物技术和医疗器械行业的补偿，不能在与这些企业的促销代表会面时接受礼物。但可以接受医疗教育机构和项目的物品，例如有益于患者的教具和药物样品。

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省医学会也希望有一个涵盖所有医疗专业人士的信息公开规则，以确保医生处于公平竞争的环境。

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新的法规在有些细节上并未作出具体规定，例如必须公布的信息有没有最低付款额的要求，因此还需要进一步制定实施细则。

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霍斯金斯说：“我们得到了广泛的支持，会继续对话，继续咨询，也听取利益相关方的意见，推动这一法规的落实”。

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在美国、澳大利亚和一些欧洲国家，患者已经可以上网查看医疗工作者从制药公司或医疗器械公司收到了多少钱。

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