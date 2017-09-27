多伦多、蒙特利尔人还能高兴一天，周四气温将大跌

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星期三（9月27日）加拿大蒙特利尔市的最高气温为 29 摄氏度，加上湿度，感觉相当于 37 摄氏度。

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不过，到了明天，估计不少人在出门时会感到沮丧，周四的气温将大幅下滑，一下子掉到17摄氏度。

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最近两周蒙特利尔一直阳光灿烂，气温徘徊在30摄氏度，今天的温度更是创下了自2003年以来的纪录。

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多伦多也是一样，经历了一段炎热的天气，星期三多伦多的最高气温为28摄氏度，加上湿度相当于34摄氏度。

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© The Canadian Press

但星期四多伦多的最高气温将掉到19摄氏度，星期五降到16摄氏度。

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看来，周四大家要不得不开始穿秋天的外套了。

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（RCI with CBC）

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