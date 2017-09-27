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关于噪音污染：危害，治理和我们的“声学心理”

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 27 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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Romain Dumoulin（ResearchGate）

除了水里和空气里的有害化学物质以外，噪音也是城市居民每天要面对的污染。噪音污染影响睡眠，加重心血管疾病，甚至削弱少年儿童的学习能力。加拿大麦吉尔大学的声学专家迪穆兰（Romain Dumoulin）不久前接受了Radio-Canada采访，谈噪音污染的种类、危害和如何治理等问题。

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迪穆兰说，城市里最大的噪音源是交通。不过经常引起投诉的噪音来自机械设备和大型活动，例如音乐会。这和我们面对噪音时的心理有关。

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声学心理：自家孩子哭得再响也是天籁

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人对声音的敏感度是不一样的。有大约10%的人对声音格外敏感。同样的声音，有的人觉得是讨厌的噪音，有的人却离了它就睡不踏实，甚至离开后还把它归入乡愁。这里面不仅涉及到声音的分贝和人的听觉敏锐度，还有一些非常个人的心理因素。例如，如果噪音来自一个你很讨厌的邻居，你会觉得格外难以忍受。

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另一个“声学心理因素”是人的预期：你如果权衡利弊之后最终决定买下一栋公交车站旁边的房子，公共汽车到站和启动的声音可能就不至于让你暴跳如雷，因为那是你预期中会发生的。

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（Lawrence K. Ho/Los Angeles Times via Getty Images)

声音的功用也会影响人们的容忍度。麦吉尔大学信息研究院的古阿斯塔维诺（Catherine Guastavino）教授曾经研究过不同的交通工具发出的声音。她发现，同等强度的声音，由火车和公交车发出来的比私家车发出来的更容易被人容忍。这是因为，火车和公交车在发出声音的同时为更多的人提供了便利。

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发展公共交通是减少城市噪音的重要措施之一

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如果把人数也当成一个指标的话，公交车的噪音确实比私家车小得多，因为前者是运载四十多人的时候产生的。根据迪穆兰的计算，它制造的噪音比私家车小五倍。因此发展公共交通是减少城市噪音的重要措施之一。

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噪音影响睡眠质量，加快心跳频率。许多研究已经证明噪音和心脏病、高血压等疾病发病率之间成正比的关系。另外，噪音分散注意力，削弱学习能力。因此在市政规划中，应该让学校和医院尽可能远离噪音源。

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（iStock）

噪音对生活质量的另一种影响是侵占生活空间。一台钻孔机发出的声音可以把市民赶出一个公园，邻居的装修工程也可能把你赶出自己的家。迪穆兰说，法国的一项调查表明，噪音污染每年造成数十亿欧元的经济损失。在加拿大还没有进行过这方面的统计。

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如何治理噪音污染

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除了刚才说到的发展公交系统外，限制载重卡车入城时间，普及电动车和放慢车速也是减少城市噪音的有效手段。迪穆兰解释说，汽车发出的噪音一是来自引擎，二是来自轮胎与地面的摩擦。时速在50公里以下时，引擎和轮胎摩擦的声音都会降低。

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许多城市在高速公路两旁建隔音墙，魁北克省的一些城市还大力普及“植物墙”。迪穆兰说，隔音墙要达到一定的高度和厚度才会起作用，因此建造成本高昂。但是另一方面，研究声学心理的专家已经发现，隔音墙即使即使隔音效果不佳，但是由于挡住了视线，让居民看不见来来往往的车辆，再加上植物造成的美感，它确实能起到减少噪音困扰的作用。

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（RCI avec Radio-Canada）

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