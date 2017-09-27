曼尼托巴省今年农业收成超过历史平均水平

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加拿大农业大省之一曼尼托巴省的秋收已经完成大半。该省农场主协会的主席丹·马泽尔（Dan Mazier）表示，小麦和大多数油菜仔都已收获入库，大多数农场今年的收成都高于平均水平。

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他说：“无论你是按过去五年平均计算，还是过去十年平均计算，我都会说高于平均水平。这是我们记忆中最好的年景”。

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人工智能寻找杂草， 有效喷洒除草剂的机械。 © CBC / Blue River Technology

他解释说，促成今年大丰收的因素包括及时的降雨，去年秋天保持良好的水分积累和夏季凉爽的夜晚。“即使有时白天的温度达到28 C，甚至30度，但夜晚气温仍较低，所以农作物可以恢复，这不是很常见。而当作物进入成熟期时，我们幸运地拥有低湿度的天气，所以也没有太多的疾病”。

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马泽尔表示，在某些局部地区的田野里还有一些油菜籽、大豆、玉米和向日葵没有收割完毕。因为这几天下了雨，所以要等两三个星期机器才能下地。他说现在正期待着今年的大豆产量能够打破纪录。

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但马泽尔同时表示，虽然这可能是大丰收的一年，但农场主们却没有那么兴奋，因为从他们的角度看，在经历了几年不好的年景后，今年的好年景也只是弥补了前几年的不好年景。

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近几年，加拿大的农业也正经历技术上的进步，开始使用无人机侦测土地质量和病虫害，使用智能机器人发现杂草、喷洒农药，使用遥控技术操纵农业机械的田间作业。这不仅有利于节约成本，也有利于环境的保护。

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