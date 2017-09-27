尼日利亚人也在徒步越境加拿大寻求庇护

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天还没亮，一辆灰狗大巴开进了美国纽约州普拉茨堡（Plattsburgh）的巴士站，乘客们裹着毯子、哈欠连天地走下来，然后再钻进一辆辆出租车，在黑暗迷雾中驶向45公里以外、加拿大魁北克省与美国之间的非正式入境口。

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这些人是尼日利亚人 ，他们正沿着由海地人“趟出来”的路，进入加拿大寻求庇护。

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艾莎（ Aisha） 是一位单身母亲，带着4个孩子下了出租车。她告诉加拿大广播公司：“我们需要一个家，我的孩子需要上学。”

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艾莎（ Aisha) © Jean-Francois Bisson/CBC

这位母亲说，从尼日利亚到美国已经待了差不多一年，一直没身份，又被房东赶了出来，不得不到处要钱，听人说有这么一条可以来加拿大的通路，她就带着孩子，从费城到曼哈顿，再坐大巴，乘出租，一直来到美加边界。

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她说，我们听说有这样一条路，就决心到加拿大申请难民身份。

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8月人数翻一倍

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今年8月，有5,712名寻求庇护的人从美国徒步越境加拿大，比7月份几乎翻了一倍，其中有5530人从魁北克省的边境小镇LaColle 入境。

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在非法入境人数暴增的情况下，加拿大官员呼吁人们不要听信传言，即使进了加拿大，也不一定能获得难民身份，然而，来的人还是源源不断。

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之前大多数是海地人，现在是其他国家的人。

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有的人有美国的临时签证，包括旅游签证，但其他人则在美国超过了合法逗留期限。

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面对边境处的加拿大皇家骑警，一名男子大声喊道：“我们想来加拿大，加拿大要帮助我们，我们相信加拿大”。

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© Susan Ormiston/CBC

加拿大人担心

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对于这种情况，不少加拿大人感到担心。

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今年春季的的一个路透社/益普索民意调查显示，每10名受访者中就有4人表示，从美国非法进入加拿大的人，可能会削弱加拿大的安全。

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加拿大边境服务局CBSA说，只有不到1%的寻求庇护者有“严重犯罪”记录，但没有说，今年已经有多少人被驱逐出境。

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出租司机网络

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在普拉茨堡，出租车司机乔·拉米斯塔拉（Joe Ramistalla）近来专拉这些要去边境的人，赚了一大笔钱。

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他说，每次把人拉到边境，加拿大那边的警察就对他大喊大叫，但他并不在乎。

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拉米斯塔拉说，现在有一个出租车司机的网络，专门把美国东部沿海大城市的人一直拉到普拉茨堡，然后再由普拉茨堡的司机，把这些人拉到 “最后一站”。

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对于加拿大的边境控制，这位出租司机也颇有自己的理论：“我觉得你们对进来的人控制得不严，而且，你要是关了一条小路，反正还有其他的好多小路呢”。

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（RCI with Susan Ormiston/CBC）

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