“简直是大战僵尸！”一群金鱼在加拿大小城掀起风浪

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四年前，有人在阿尔伯塔省圣艾伯特市的一个水塘里放生了一对金鱼。它们迅速繁衍，如今数以千计，成为本地鱼类的巨大威胁。市政府几年来想了各种办法，仍然无法清除它们。

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CBC记者Zoe Todd报道说，2015年，市政府工作人员把水塘的水放掉大半，以便让它在冬天彻底冻住。但水塘尽管冻得结结实实，金鱼们却活了下来。2016年，市政府用上了电击法：给水塘通电，然后把被电流击昏的鱼捞出来。但是它们不仅没有被杀绝，而且在今年把地盘扩大到了另一个水塘。

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该市环保部门负责人康斯鲁德（Leah Kongsrude）叹道，这些冻不死、电不死的金鱼让他想起他看过的僵尸电影。它们可以长到12英寸，而且生命力极其顽强，一旦蔓延到河湖里，本地的鱼根本不是它们的对手。

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市政府今年决定使用化学药品。本星期工作人员已经开始堵水口和撒药。这场“化学战”是否能取胜，要过些日子才能见分晓。

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赶来增援的阿尔伯塔省政府提供了化学药品，并借此机会提醒省民：宠物金鱼不论死活都不要扔进户外的水里。康斯鲁德说，它们在你的鱼缸里可能很可爱，但是一旦进入大自然，它们可以变成鱼中怪兽。

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（RCI with CBC， Zoe Todd）

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