中国著名艺术家艾未未获得加拿大的“武冰枝世界公民奖”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国著名艺术家艾未未获得2017年的“武冰枝世界公民奖”。他已在本周到达多伦多，星期三（9月27日）晚将在该市的Koerner Hall接受这一荣誉并发表演讲。这将是他第一次在加拿大发表公开讲话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以加拿大前总督武冰枝的名义设立的“世界公民奖”每年颁发一次，用以奖励那些为“消除樊篱，改变观念，加强容忍与尊重原则”而努力的人士。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省美术馆2013年举行艾未未作品回顾展时曾邀请艾未未访问加拿大。但是艾未未当时被禁止出国，未能成行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC电视台将在星期三晚上东部时间10点播出对艾未未的专访。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada