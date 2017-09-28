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互联网电影服务巨头将向加拿大制片业投资5亿美元

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 28 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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CBC新闻报道说，互联网影视供应商Netflix将在今后五年内为加拿大影视制作注资不少于五亿美元。加拿大文化遗产部长梅拉妮·朱利将在星期五正式宣布这一消息。届时她将公布经过长期公共咨询之后， 加拿大对影视文化产业的新远景规划。

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Netflix为加拿大影视业注资的举措可以使其公司业务和加拿大政府双双获益。本来，加拿大对传统媒体有硬性规定，加拿大节目必须占到一定比例。例如加拿大广播公司就必须履行加拿大内容的配额。此外影视节目公司还需拿出部分收入向“加拿大节目基金”供款，供款的比例在今年5月下调到5％。

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但由于这一规定并不能强加给国外的互联网公司，联邦政府则考虑通过对Netflix的电影订阅收税， 用于资助加拿大的影视制作。上一届保守党政府时就提出了这一想法。今年六月，联邦议会的文化遗产委员会又再次建议对网络电影订阅服务征税。

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© Canadian Press/Sophie Giraud（Northwood Productions)

而Netflix一直在争取加拿大政府能网开一面，不要把对加拿大传统媒体的各种要求强加于它。实际上，Netflix此前已经在资助加拿大的影视制作。 例如CBC电视台根据《绿山墙的安妮》小说拍摄的电视剧，第二季就在与Netflix合作。此前还合作把玛格丽特•阿特伍德（Margaret Atwood）的小说Alias Grace改编成6集连续剧，在加拿大电视台播放。

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现在这项投资举措的出台，可以使特鲁多政府避免来自国内影视业的压力，以胜利者的姿态宣称，我们不再需要考虑向Netflix的订户收税， 也不用再增加让国内影视界为加拿大节目基金供款的数额。

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但加拿大文化产业，尤其是影视行业仍有几个问题，例如这笔投资的用途，有没有承诺加拿大节目比例要达到多少？还有谁能申请这笔资金的使用， 标准是什么等等。

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Netflix的节目内容副总裁伊丽莎白·布拉德利（Elizabeth Bradley）在接受加拿大媒体采访时说：“我们已经在节目制作上投资很多，而且将会继续下去，未来几年还会增长。但监管制度不会对此有促进作用”。

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加拿大C.D. 豪研究所的罗莎莉·怀恩奇（Rosalie Wyonch）一直在研究跨境互联网节目及税收问题。 她认为，这是一个很好的举措。“这听起来像是一个很好的折中办法，Netflix将为加拿大节目制作提供资金，而加拿大不再强加给它那么多的限制和要求。那些强加的要求可能会令其退出加拿大市场”。

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