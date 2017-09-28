新斯科舍省出资帮助早期黑人定居者获得永久土地所有权

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新斯科舍省政府宣布将为五个社区的黑人家庭提供资助，帮助他们获得已经争取了200多年的土地所有权。省政府负责非裔居民事务的部长托尼•因塞（Tony Ince）星期三宣布了这一消息。

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这五个社区的黑人家庭都是在美国南北战争后至1812年战争期间逃到加拿大的。当时有大批美国人北上加拿大，他们都被称作“保皇派”，其中有一部分是黑人奴隶。当时加拿大还是英国管辖，因此为这些保皇派提供了居住的土地，其中很多黑人定居在哈利法克斯市周边的北普雷斯顿、东普雷斯顿、樱桃溪以及肯斯伯勒县的两个地区。但并没有给他们拥有土地的契约文件。这意味着尽管他们一直在交地税，却从未正式拥有所居住的土地，也不能出售或者合法地转交给其他亲属。

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按照新斯科舍省政府的统计，在其中三个社区的1,620块地皮中，有大约三分之一没有明确的主人。以前政府曾出台专门的法律以便于这些地块的居住者申请永久拥有权，现在省政府为此拨款270万加元，以帮助他们通过法律途径获得正式的土地所有权。

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居住在北普雷斯顿的艾琳·凯恩（Elaine Cain 见标题照片）一家就是其中之一。她说自己和家人都与这片土地有很深的感情。听到政府终于采取帮助他们的行动后，她称这是“光明的一天，是我们一直在寻求的，令我们感到振奋”。凯恩说她早前已经对居住的地块进行了财产评估，但是由于与一些家庭成员的争执，需要花钱支付律师费，因此她还未能得到契约。凯恩说如果她获得了明确的产权，她计划建一个带茶室的老年公寓。

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已经82岁的Alonzo Reddick已为土地所有权发愁多时 © CBC

林肯维尔居民阿隆佐·雷迪克（Alonzo Reddick）拥有他居住的土地所有权，但若想把土地转给孩子或出售却很麻烦。 他说：“我都82岁了，我希望把土地拥有权分给孩子们一部分，可我支付不起律师费和迁移的费用。政府的资助是非常重要的，对所有的黑人社区来说都非常重要”。因为确定土地的合法所有权过程很复杂，包括对土地的测量，调查等， 约需上万元费用。

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