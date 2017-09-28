1939年拒绝满载逃亡犹太人邮轮登岸，加拿大自由党政府准备就此道歉

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星期二，加拿大国家犹太人大屠杀在渥太华揭幕。

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加拿大总理特鲁多在落成仪式上发表了讲话，表明纪念二战期间的犹太人大屠杀有历史意义，同时也提醒大家，加拿大应始终应保持自己对移民开放态度。

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他特别提到了在1939年，加拿大政府不允许满载犹太难民的圣路易号邮轮（MS St. Louis）靠岸，导致最终254人死于纳粹集中营的惨案。

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© United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of National Archives and Records

有报道称，自由党政府正着手准备，就这一事件向犹太人正式道歉。

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当时，圣路易号邮轮上面有900多名从德国逃离的犹太人，为躲避纳粹屠杀，他们乘船从欧洲抵达美洲。但是，沿途多个国家都拒绝他们入境。

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圣路易号从古巴驶到了美国，都被拒之门外。

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1939年6月，圣路易号抵达加拿大海岸，当时的总理Mackenize King曾试图说服自己的移民部长Frederick Blair让犹太人在哈利法克斯登陆，但一向反移民的Blair最终拒绝了这一要求。

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之后，圣路易号只得返回了欧洲，沿途大约有一半乘客被比利时、法国、荷兰、以及英国接收，但也有近一半人不得不重新回到德国。

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2000年，Blair的侄子就其叔叔的行为向犹太社区道歉。

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