特朗普不惜代价实施贸易保护，北美自贸协定重新谈判前景未卜

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加拿大、美国、以及墨西哥三国就北美自由贸易协定（NAFTA）重新谈判的第三轮谈判在渥太华结束。

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但本周二，美国商务部出人意料，宣布对加拿大飞机制造巨头庞巴迪公司（Bombardier）制造的CS系列中程客机征收220%的惩罚性关税，理由是，美国指责加拿大政府对庞巴迪公司进行补贴。

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加拿大广播公司（CBC）发表记者霍尔（Chris Hall）的分析文章称，美国的这一举动，清晰表明，特朗普会不惜一切代价，推行自己的贸易保护主义。

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弗雷兰德：美国针对庞巴迪的做法并不新鲜

负责北美自贸重新谈判的三国代表分别是，加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗雷兰德（Chrystia Freeland），墨西哥经济部长维拉里（Ildefonso Villarreal），以及美国贸易谈判代表赖特斯泽尔（Robert Lighthizer）。

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星期三，在渥太华结束北美自贸协定第三轮谈判时，弗雷兰德谈到了美国商务部对庞巴迪公司的激烈制裁措施。她的回应是，这不新鲜。

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她说，以前的软木协议谈判的时候，也出现过这种状况。

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但是，她强调，这个决定和北美自由贸易协定重新谈判没有直接关系，这个摩擦由来已久。

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而CBC记者霍尔的分析是，在特朗普看来，美国是发善心的巨人，在过去75年中，美国为世界经济做出很多。全世界都欠着美国些什么。

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但问题是，在全球化的今天，对庞巴迪公司的制裁性措施，影响绝不仅仅是加拿大。

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庞巴迪公司方面的声明称，CS中程飞机制造过程中，有一半的工作来自美国 —— 这意味着2万2千个工作职位，涉及到飞机的引擎部件、飞机甲板、航空电子系统、以及刹车等方面。

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英国首相梅（Theresa May）星期四公开呼吁特朗普停止这一纠纷。

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庞巴迪公司在北爱尔兰设有工厂，雇员超过5000人。此外，该地区还有几千个职位与庞巴迪公司相关。

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英国国防部甚至表示，波音公司得到了英国国防部的重要合约，而且在争取进一步合作。对波音的这一做法，英国表示不满。

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作为反制裁措施，加拿大威胁说，会取消与波音公司签订的购买超级大黄蜂战斗机合约，总值50亿美元。

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北美自贸谈判进展缓慢，年底前结束谈判有困难

弗雷兰德在受访时介绍了谈判的几项进展，比如，三国已经签字同意了就中小型企业贸易规则进行的修改。

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两星期后，三国第四轮谈判将会在华盛顿开始。

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在第四次会谈之前，三国会就北美自贸协定中的“竞争条款”所做的修改签字。

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弗雷兰德还称，谈判在“电信、数字化工业、统一规则、消费者、以及贸易便利化等方面取得了有意义的进展。

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她还表示有信心，按照原计划，在今年年底前结束北美自贸新谈判。

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不过，直至目前，三国贸易摩擦中的重点问题，比如美国希望就如何解决贸易纠纷做出修改，加拿大提出的保障劳工权益等，还完全没有展开。

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加拿大广播公司的报道甚至称，谈判的进展像是“蜗牛爬”。同时，也指出，最重要的原因是，美国方面至今尚未给出更具体的修改要求，而美国国内的意见分歧令进展更加缓慢。

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举例来说，美国在谈判初始就表示，要压制墨西哥廉价劳动力带来的优势。但是，三轮谈判过去了，美国还是没有就此提出具体的要求。

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谈判充满不确定性

加拿大驻美大使大卫.麦克诺顿（David MacNaughton）上周六在多伦多出席一项商界人士活动时表示，北美自贸协定重新谈判过程很激烈，但总体上，是有建设性的进展。

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他重申，加拿大代表团会维护加拿大利益。

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但是，他也表示，加拿大总理特鲁多希望重新谈判能够令三方劳动力流通更加方便，并列出一个包括了60种工作的名单。

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但美国对此不感兴趣。

他说，我没有水晶球，无法预测谈判结果，大家都没有把握。

墨西哥担心特朗普单方面退出

美国总统特朗普在竞选期间一直针对墨西哥，称北美自由贸易协定是“最糟糕的贸易协定”，还一直威胁，要结束这一协定。

在NAFTA重新谈判开始之后，特朗普在推特上表示，墨西哥和加拿大非常“难搞”。

墨西哥代表团的重要顾问克拉奇（Moises Kalach）在接受访问时称，他们是非常严肃地对待特朗普会单方面撤出北美自由贸易协定这一可能性，毕竟他是美国总统。

和加拿大一样，墨西哥也同时展开了和美国各个州政府以及工业领域的单独谈判，并且发现，美国涉及北美自由贸易的多个州政府与工业部门与特朗普的想法非常不同，他们承认北美自贸协定对其非常重要。

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