不仅是讨债的：法庭执达员这一行

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执达员或执达吏远不是司法界最引人注目的角色。除非和他们打过交道，否则你不会注意到这个职业。“执达”之意是执行和传达。他们的工作包括把法庭文件送达当事人和执行法庭裁决。因此他们上门多半意味着麻烦上身。可想而知，他们不招人待见的程度和开停车罚单的人大致相当。

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三位魁北克省的执达员不久前接受了Radio-Canada的采访，介绍这个人们不太了解的职业，以及他们从事这一行的甘苦。

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人手紧缺，因为这一行不容易干

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德拉波女士（Marie-Claude Drapeau）是三人中唯一的女性。她说，愿意做执达员的人不多，导致现在人手紧缺。原因之一是这个职业很幸苦。工作时间长，从早上7点到晚上9点，从周一到周六，都属于执达员的工作时间。当然，他们和出租车司机一样，一天当中不一定每时每刻都在工作。但是从魁省执达员的人数和每年法庭下达的命令数量来看，一个执达员在一天内要递送或执行的法庭命令可以多达二、三十项。

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魁北克省对执达员的学历要求是法学技术专科或法律本科。他们和医生、工程师等专业人士一样，必须隶属于一个专业协会，但不一定有工作单位，可以是自雇。德拉波说，干这一行需要的各种工作能力主要来自实践。经验丰富的老执达员是最好的老师。

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魁北克省政府的就业网站上刊登的对执达员的要求是：坚定而灵活，极其冷静，善于处理危机，善于和处于困境的人打交道，严格遵守规定，等等。

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至于报酬，省政府网站和三位接受采访的执达员都没有给出具体数字。这是因为不同的工作种类有不同的收费标准。魁省执达员协会公布的2017年收费标准有三十多项。例如，在省内送达一份法庭文件的报酬是28.9加元，通知取消一张信用卡的报酬是115.90加元。

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另外，大部分执达员是“计件收费”的。如果每星期工作60个小时，或者不介意周末工作，报酬自然会更高。

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执达员总是扮演恶人角色

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一个执达员在大清早或晚饭时分敲响你家的门，多半是为了通知或强迫你做一件你不愿做的事：还债，离婚，交拖欠的房租或搬家，用财产抵债。之所以在一早一晚，是因为这个时间段比较容易把当事人堵在家里。

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蒙特利尔市民贝尔纳说，他曾经在12月23号晚上，正在准备圣诞晚餐的时候被执达员送过法庭传票，在他看来，这简直就是存心不让他好好过节。

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难忘的经历

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执达员的工作让他们接触到各色人等。每个人心里都有几个难以忘记的故事。德拉波说，她刚入行时曾奉命去把两个年幼的孩子从他们的父母身边带走，转交给他们的祖父母。这种事本来是儿童保护机构或警察去做，不知为什么那一次找了执达员。两个孩子一个半岁一个两岁，向她伸出双手求抱。她至今记得自己当时心如刀割的感觉。

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在三河市工作的执达员卡庞迪耶（Stéphane Carpentier）说，他曾经多次去一个欠债人家里没收财产，一来二去都成了老熟人。但是有一天，他接到命令去没收那人的假发。这让他感到非常难堪，因为在他看来这是冒犯人家的尊严。

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不过比起同行勒布朗（François Le Blanc）的经历，没收假发的冒犯就不算什么了。大约在三、四年前，勒布朗去找一个频临破产的欠债人。早上去时那人不在。他晚上再去时，赫然发现那人躺在门前，已经割腕自杀了。

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（RCI avec Radio-Canada）

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