加拿大股市监管机构宣布禁止短期二元期权交易

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大股市监管机构CSA星期四（9月28日）宣布禁止30天以下的二元期权。该机构的通告说，二元期权是加拿大人最经常遇到的投资骗局。去年一年该机构收到800多起有关投诉，而实际的受害人可能更多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

二元期权在一些国家的股市是合法交易。与传统股票交易不同的是，做二元期权的股民只需要预测自己选中的股票或期货在某个特定时段的价格涨跌，不需预测涨幅或跌幅。如果预测正确，即使只涨了或跌了一分钱，投资者也可以按预先规定的回报率获利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这实际上更像是赌马。CSA说，陷入骗局的投资者不仅损失钱财，经常身份也被盗用。骗子往往身在海外，因此加拿大的投资者即使发现上当，也很难把钱追回来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada