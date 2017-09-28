加拿大边境服务署：移民拘留中心的“长期住户”减少将近三分之一

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加拿大边境服务署公布的数据显示，和上一个财政年度相比，2016-17财政年度在移民拘留中心被关押90天以上的人减少了29.9%。自2012-13年以来更是减少了35.3%。

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© CP/Graham Hughes

平均监禁天数也从去年的23.1天减少到19.5天。

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加拿大边境服务署发言人告诉CBC记者Alison Crawford说，他们用联邦政府去年的拨款来发展技术手段，用监禁以外的方式来监视低风险的人。这些人可以在社区里生活，定期向警方报告行踪。

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加拿大公共安全部去年宣布拨款1亿3800万加元用于建造和改造移民拘留设施。这笔资金将用来分别在BC省素里市和魁北克省拉瓦尔市修建新的拘留中心，并改造多伦多现有的拘留中心。

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根据加拿大移民难民保护法，加拿大边境服务署去年共拘留6251人，其中将近三分之一被关押在各省监狱。

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（RCI with CBC）

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