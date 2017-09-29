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纹身、在身体上穿孔，在北美越来越流行，尤其是年轻人，纹身、穿孔、耳垂上一个“大洞”，这些都正在成为年轻人自我表达的主流方式。

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那么，纹身、穿孔对健康有哪些风险？ 加拿大广播公司CBC 发表了由医生 Brian Goldman 撰写的一篇文章。

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从非主流走向主流

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© York University

文章说，美国最近的一项调查发现，在18 -29 岁的人中，45%的人有纹身，在加拿大，这个年龄组的纹身者比例接近 20%。

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成年人也不落后，2016年的哈里斯调查显示，美国 每10名成年人中有3人至少有一处纹身， 比4年前的比例增加了 20%。

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哈里斯调查还显示，86%的人表示对此不后悔， 30%的人表示纹身使自己变得更性感，25%说这让自己的吸引力增加。

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另外，还有25%左右的美国人身体上至少有一处穿孔。

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美国新指南

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美国儿科学会 （American Academy of Pediatrics）最近推出了一个新指南，提出了一系列建议，目的是帮助青少年和他们的家长“管理”纹身和穿孔附带的健康风险。

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指南中包含了关于纹身、固定化妆、去除纹身时需要注意的事项，如何减少皮肤的刺激和疤痕，以及穿孔愈合的时间。

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例如，舌头穿孔需要 3 – 4周才能愈合，而乳头穿孔可能需要 4个月才能愈合。

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健康风险

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尽管纹身、穿孔大流行，但在大学生中进行的调查显示，他们并不完全知道由此引出的健康风险。

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例如，大多数人知道，如果纹身的工具没有消毒干净，会有感染艾滋病毒的风险，但不知道还可以感染其他病毒，如丙型肝炎和乙型肝炎等。

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同时，年轻人们也不太了解由此可能导致破伤风、葡萄球菌感染以及其他一些并发症。

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纹身和穿孔风险多大？

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文章说，对于纹身并发症的发生率，目前尚不清楚，但由于有很多人纹身，却没有听到那么多投诉，因此可能不高。

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纹身引起的细菌感染包括出现脓肿、蜂窝织炎等等，通常在纹身后4 到 22 天之间出现，其他感染包括分枝杆菌。

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还有研究人员认为，纹身的油墨可能有一定毒性。

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对于身体穿孔并发症的发生率，目前也没有可靠的统计。穿孔后的感染包括出血、皮肤过敏反应和形成疤痕等等。

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法律保护

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在美国，截至到 2012年，已经有41个州至少设有一个法规，对纹身的健康风险进行监督。

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但虽然有法规，但大多数州并没有有效执行，因此美国儿科学会推出了新指南，敦促医生和州一级政府有效监管。

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在加拿大，BC省、阿尔伯塔省和安大略省针对纹身和身体穿孔设有标准，但其他省份没有此类规范。

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不过，加拿大卫生部已经为行业内的人们制定了一套感染控制指南，而且各省可以根据 “公共卫生法” 来行使权力，保护公众。

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（RCI with Dr. Brian Goldman/CBC）

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