地球最早：加拿大拉布拉多岩石中发现了39.5亿年前生命痕迹

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星期四,最新出版的《自然》期刊，发表了一个日本东京大学考古团队的文章，称在加拿大的拉布拉多岩石中发现了距今39.5亿年前的生命迹象。

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这个时间比去年在格林兰和魁北克北部发现的生物迹象还要早1亿5千万年。

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而地球形成于45亿年前。

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科学家目前对那个时期的地球形态所知甚少。只是知道当时地球内部构造与现在不同，地表温度比现在高得多。

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而人类一直以来非常感兴趣的是，在地球上，生命何时出现？

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来自东京大学的学者Takayuki Tashiro和Tsuyoshi Komiya领导的研究小组，在加拿大东北部拉布拉多（Labrador)d的岩石中发现了石墨（graphite），当中含有一种特别的放射性碳，大多认为这是生物在分解之后变化而成。

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科学家们对目前取得的证据以及数据对比非常有信心。

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根据他们的报告，这种生物是非常初级的自养生物，也就是说它们可以通过周围环境中的水、阳光、二氧化碳、以及有机盐制造食物。

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（显微镜下发现岩石中的生物迹象。Tashiro @Nature）

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这一发现证明，早在39.5亿年前，地球表面就有水，并能够支撑生命存在。

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研究者猜测，这里或许曾是一片池塘，或许是一片海洋。

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参与研究的魁北克大学的地理学者Daniele Pinti介绍说，近些年，地理学家对拉布拉多北部的Uivak 片麻岩地区的研究兴趣越来越浓厚，因为这类岩石地区非常罕见、非常特殊。

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通常，持续的地壳运动会令表面物质沉淀入地球内部，但是，这片岩石地区却罕见地保持了古老成分。

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两位东京大学的学者表示，他们尤其感谢加拿大国家公园中负责监测周围各种熊出没的员工，他们保障了实地研究的安全进行。

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