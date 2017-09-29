加拿大边境局开始统计搜查旅客电子装置的数据

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加拿大边境服务局说，他们将开始追踪记录在边界搜查手机的次数，并将在六个月后公布，让加拿大公众了解搜查的频率。

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边境局项目副主任马丁·波尔杜克（Martin Bolduc）在议会的一个会议上说，他们从几个星期前开始记录和统计搜查手机的次数。

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© Getty Images / Joe Raedle

边境局很长时间以来一直认为，它有权在边境搜查电子设备，以发现违反海关规定的行为，就像搜查行李箱一样。但加拿大在2015年的一份内部通告中要求，对旅客随身携带的电子设备搜查不应该成为常规项目”。

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美国政府的数据显示，近年来，美国海关对手机的搜查频率上升很快。虽然加拿大只有为数不多的报道，但有律师认为这种做法违宪，应该对此进行立法。

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在过去一年里，加拿大私隐专员办事处总共收到三起关于在边境手机被搜查的投诉，对于这些投诉现正在调查中。

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波尔杜克说，目前海关官员不会下载或存储电子装置的任何信息。但如果在搜查电话时发现违规行为，那手机或其它电子设备可能被扣押并转给刑事调查人员，由他们决定如何处理”。按照目前的政策，加拿大海关不会因为被检查者拒绝提供密码而遭逮捕。但这并不意味着边境局没有这样的合法权力。

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波尔杜克说，加拿大人携带电子装置入境时不必害怕。但他也警告说，如果旅行者有想要保密的东西，那就不要将其存储在移动装置里。他说：“目前的搜查比例仍然很低，如果搜集数据的结果显示这种做不值得，我们也会停止”。

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