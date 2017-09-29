纽芬兰省女囚犯在监狱中创建花园

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纽芬兰省女子监狱里的一些女囚徒星期四举行庆祝活动， 欢庆她们自己在监狱中创建的绿地鲜花盛开，果实满满。

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这些女犯人在今年初在原来的活动庭院里开始栽花种菜，她们给这个花园起了一个好听的名字, j“小绿洲”。原来光秃秃的院墙上现在也画上了充满艺术气息的涂鸦。

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© PC / Paul Daly

倡导创建和对这个“绿洲”关心最多的是女囚犯珍妮·波特（Jeanine Porter）。她因通过互联网骗取一名男士的钱财在2015年入狱。 她说，很感谢能有机会在监狱中开辟这个花园，这不仅让她有事可做，还觉得很成功。

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纽芬兰省司法部长安德鲁·帕森斯（Andrew Parsons）昨天也参加了女囚犯们的庆祝活动。

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典狱长盖瑞·马歇尔（Gerry Marshall）说，这个监狱中的绿地生机勃勃，不仅有鲜花绿草，还有南瓜、土豆、黄瓜、 胡萝卜。

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