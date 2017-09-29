加拿大总督戴维·约翰斯顿任职到期，隆重卸任，感言睿智

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加拿大第28任总督戴维·约翰斯顿（David Johnston）自2010年起在位7年，将在下个星期任职期满。渥太华在星期四为他举行了隆重的卸职仪式。他和夫人按照过去的传统，在总督府的庭院中种下一棵树，之后又从议长手中接过了刚刚在议会和平塔上飘扬过的总督旗。

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在接受加拿大广播公司节目主持人的采访时。约翰斯顿回顾和反思担任加拿大总督期间的工作， 分享了他的感想。

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约翰斯顿担任总督期间，加拿大经历了不少非常事件。但约翰斯顿表示，担任总督是一项令人开心的工作。因为加拿大仍然是一个需要努力工作的国家，包括建立一个多元化、更公正的社会，平等对待原住民。他认为，与原住民的关系是加拿大需要面对的最困难的事情之一。对此约翰斯顿提出为，认真努力确保土着人民和那些后来的定居者有一样的机会，是我们必须处理的事情。他说：“要与原住民达成真正的和解，首先需要理解原著民在这个国家的地位。其次要用于欧洲文明不同的眼光来审视这块叫做加拿大的土地；第三，真正把包容性和多样性的观念也运用于原著民，更多地向他们学习”。

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谈到对加拿大整个国家的看法，他说最担心的是自满情绪，“虽然我们已经得到了不少上帝的恩惠，但在环境等问题上还面临挑战。我们不能把所得到的东西看作是理所当然的，我们需要努力工作弥补裂痕，变得更聪明和更知道关心他人，我们需要尊重外部世界而不是与世隔绝。所有这些加上国际社会遇到的挑战，加拿大都要做出回答。加拿大是一种创新的社会，我们正在就多元化和包容性是否有益进行实验，这是为创建一个更强大社会做准备的实验。但我们必须不断地为此工作，不断提高文明程度和生活水平”。

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谈到在任期内经历的一些非常事件，包括枪手闯进国会，魁北克清真寺遇袭等，约翰斯顿说：“我们是包容的社会，加拿大人是宽容的。我们相信法治，相信所有人应该机会平等。出现一些敌对和仇恨的行为也是因为以上这些没有公正地体现出来。当我们环顾全球的时候，我们看到发生的非常事件比我们想像的更多。如今世界各地总共有6500万流离失所的人，这比二战结束时还要多。所以有很多事情我们必须要考虑。我觉得对所有生活在加拿大这块福地上的人来说，有一件很重要的事，就是用我们的努力工作来证实加拿大的价值观是行之有效的”。

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担任总督也改变了约翰斯顿对加拿大人内涵的理解。他说，当了总督后我发现，加拿大人的内涵比我原来想象的要复杂得多，也更加多样化，而且变化也发生的比我想象的更快。世界也变得比我想象的更复杂了。

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“我认为所有这些都是特别的挑战，我们必须在应对这些挑战方面具有弹性，同时认识到有一些基本价值对我们有好的帮助，明智和关怀就是非常重要的内容”。

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加拿大总督名义上是英国女王作为加拿大国家元首的代表，他定期给女王写信，也多次与女王见面。约翰斯顿说他和女王关系很好，相处非常愉快。至于有些加拿大人提出不应继续让女王担任名义国家元首的问题，约翰斯顿说：“我们生活的宪政时代也有上千年，它在不断发展，也将继续发展。加拿大这个国家的产生不是革命的产物，是应合了特定时期情况改变的产物。至于君主立宪制，在世界上不少国家都很成功，诸如丹麦、挪威、瑞典、英国、荷兰、澳大利亚、新西兰和加拿大，都有很多人认为这种制度很好”。

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约翰斯顿最后表示，7年的总督生涯对他和妻子来说，就像一份人生礼物， 让他有机会考虑怎样把这份工作做得更好，也期望在离开时比以前更好了。他说：“我们真的非常高兴看到，这个国家的人们干的真是不错，当我有机会把自己的手臂放在他们肩上时，我要说“祝福你，继续努力， 并鼓励更多的人”。那真的是一种愉悦的感觉。

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